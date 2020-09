Primeiro HUB da Saúde do RS será inaugurado em 2 de outubro

Formado por uma rede de centros de cuidado de saúde e bem-estar, o HUB da Saúde Maxplaza Canoas será oficialmente inaugurado no dia 2 de outubro. Uma cerimônia, às 13h30, marcará o início das operações do Hospital Moinhos de Vento, âncora do empreendimento. Em parceria com grandes clínicas como a Doctor Clin e a São Pietro Uro & Oftalmo Center, a instituição de saúde se somará aos outros serviços que serão prestados no local, que fica às margens da BR-116, em Canoas.

Mesmo com a pandemia, o projeto conseguiu concretizar seu plano de começar as atividades em 2020, superando todas as dificuldades impostas pelo cenário atual. Com cerca de 30 mil m² privativos e mais de 135 consultórios, o HUB reunirá diversas especialidades médicas de baixa e média complexidade, além de empreendimentos de saúde, hotel, centro de eventos, torres residenciais e estabelecimentos comerciais. Atualmente, o espaço opera em soft opening.

"Iniciar essa nova operação no dia em que comemoramos 93 anos tem um significado especial. É mais uma etapa da descentralização do nosso atendimento, que vai ampliar e facilitar o acesso dos pacientes da região de Canoas à medicina de excelência. Vamos levar a missão de cuidar de vidas para mais pessoas”, afirma Mohamed Parrini, superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento.

Em uma área de 759m², o hospital oferecerá diagnóstico por imagem (Radiologia), Oncologia, Cardiologia, consultas médicas em várias especialidades, contando ainda com Núcleo da Mulher, Núcleo de Vacinas, Centro de Infusões, Quimioterapia, serviços de saúde para empresas e audiometria.

Sintonia com as tendências

De acordo com o CEO da Melnick Even, Leandro Melnick, além de possuir um conceito inovador e pioneiro para o mercado, o projeto se conecta às mudanças dos hábitos dos consumidores. “É uma solução inédita, planejada para agilizar e facilitar o acesso à saúde de qualidade para pessoas da região. Serão diversas especialidades e conveniências que possibilitam resolver todas as necessidades em um único lugar, em um espaço amplo e arejado”, destaca, salientando ainda diferenciais como segurança, conveniência e praticidade.

Entre os players de saúde, também estão a Osteocore, DigeClin & EndoClin, Laboratório Mont'Serrat, Servital Ortopedia, Maxxi Econômica Farmácias e Óticas Carol. Além disso, já está aberto o Nelly's Café, e em breve serão inaugurados o Z Café e a Fold Pizzaria.

O Hub da Saúde será gerido pelo Spot Living Mall, rede de mall de bairros que nasceu da joint venture entre Melnick Even e Tornak Participações e Investimentos. Segundo o responsável da administradora, Bruno Conrado, “o resultado é um serviço melhor ao cliente, oferecendo conveniência e necessidades dos consumidores nas microrregiões onde vivem e trabalham”. Presente em 16 empreendimentos nos melhores bairros de Porto Alegre e Canoas, a empresa será responsável definição do mix, comunicação, atividades de marketing e apoio aos lojistas.

Secretário da Saúde de Canoas, Fernando Ritter avalia que a novidade representará um grande benefício para a população regional. “É um orgulho para o município ser escolhido para sediar a primeira unidade do HUB da Saúde. Será um reforço e tanto para o atendimento de qualidade em saúde", aponta.

Composição do Maxplaza Canoas

O HUB da Saúde Maxplaza Canoas é formado por um amplo conjunto de operações:

Térreo (Mall): 16 lojas + Hospital Moinhos de Vento

2º andar (Centro Clínico): 8 clínicas

3º andar (Centro Clínico): 8 lojas

Total: 33 lojas sob gestão do Spot Living Mall

Torre Medical Center (Consultórios): 135 unidades

Torre Office (Escritórios): 134 unidades

2 Torres Residenciais: 216 unidades

Hotel Linx: 162 unidades hoteleiras

Centro de Eventos com capacidade para 700 pessoas

Outras unidades do HUB

Além de Canoas, o HUB compreende quatro unidades em Porto Alegre. Duas delas já foram lançadas – no Pontal e no Linked Teresópolis. Outras duas unidades têm lançamento previsto até 2021.