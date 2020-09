TAP retoma venda de passagens para voos diretos de Porto Alegre a Lisboa

o governo federal publicar portaria A portuguesa TAP Air retomou a venda de bilhetes de voos diretos entre Porto Alegre e Lisboa e já tem a primeira data de decolagem definida. A oferta foi liberada nesta sexta-feira (25), apósque derrubou a proibição de transporte de passageiros do exterior no Aeroporto de Porto Alegre.

haviam sido em meados de março Os últimos voos diretos da TAP, antes de começarem as medidas de restrição em todos os aeroportos. Na época, a suspensão de voos partiu da companhia devido à situação da pandemia no Brasil e restrições da União Europeia.

Em fim de julho, uma portaria federal, renovada em agosto e com efeito até esta semana quando foi revogada, ergueu a barreira para o tráfego de fora.

"Em 27 de outubro, a TAP vai estar voando ligando Porto Alegre à Europa", diz o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens regional no RS (Abav-RS), João Augusto Machado.

Pelo site da companhia, é possível verificar que serão partidas três vezes na semana para voos diretos. Além de terça, também quinta-feira e sábado.

Oferta de voo direto Porto Alegre-Lisboa está disponível no site da TAP:

Machado comenta que a companhia está fazendo ajustes sobre oferta de assentos, pois há restrições de peso na decolagem. A aero8nave que a TAP opera é o Airbus 330 (A-330), com capacidade para 298 passageiros. "Antes da pandemia, a empresa não conseguia levar toda a carga. Por isso, torce para ampliar logo a pista", observa o presidente regional da Abav-RS. A obra eleva a extensão de 2.280 metros para 3,2 mil metros e tem de ser finalizada em dezembro de 2021

TAP retome os voos em 22/10 A Fraport Brasil, concessionária do aeroporto na Capital gaúcha, informou, por nota, que, "neste momento, a previsão é de que a, com origem Lisboa".

reação será maior pelo tráfego doméstico Sobre a pista, a Fraport disse que O Porto Alegre Airport está preparado para receber "as operações de voos internacionais de acordo com a capacidade da pista e do Terminal de Passageiros". A empresa não confirmou as restrições a peso. A Fraport aponta que, mesmo com a volta das operações internacionais, acredita que a

A companhia mantém voos hoje nos terminais em Guarulhos, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Brasília, que vêm sendo retomados mês a mês.

Não basta comprar bilhetes para viajar a Lisboa

Mesmo coma retomada dos voos diretos da companhia portuguesa, os candidatos a ter assentos na rota terão de atender às exigências para viajar aos países europeus, emitidas pela União Europeia (UE). Viagem de turismo de brasileiros não é permitida.

As exceções para viajar são cidadãos portugueses que residem no Brasil, brasileiros com cidadania europeia, como descendentes de italianos no Rio Grande do Sul, e brasileiros com residência fixa no país europeu - muitos compraram imóveis nos anos recentes em Portugal, incluindo gaúchos.

Outras situações possíveis são viagens de negócios, para estudos e saúde. Nestes casos, é preciso fazer toda comprovação para a companhia, observando requisitos e documentos indicados nas recomendações da UE.

Todos os passageiros para embarcar precisam apresentar teste negativo de RT-PCR, que detecta o vírus ativo do novo coronavírus, com até 72 horas de realização.

Em muitos aeroportos onde já pode ter embarque nos voos da TAP, é grande o número de pessoas com bilhetes comprados que não conseguem embarcar porque não atendem às exigências.