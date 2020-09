Slaviero Hotéis chega ao Rio Grande do Sul com duas operações na Serra

A rede Slaviero Hotéis ingressa no mercado do Rio Grande do Sul com dois investimentos em Bento Gonçalves, na Serra. Com sede em Curitiba (PR), a marca assume a gestão do antigo Super 8, que operou por cerca de dois anos e meio, e agrega seu modelo de franquia à Pousada Fornasier.

De acordo com Eraldo Santanna, diretor de operações da rede, o antigo Super 8 usará a bandeira Slim, no formato econômico. Para reabertura da operação, na primeira semana de outubro, estão sendo feitos investimentos pelos proprietários para melhorar alguns pontos, pois o prédio está fechado desde dezembro do ano passado. Santanna adianta que, num primeiro momento, em função da pandemia, haverá apenas a incorporação do café da manhã aos serviços. Para mais adiante projeta a inclusão de outros serviços na área da alimentação. O hotel tem 100 apartamentos.

Em relação à pousada, o diretor destaca que não há necessidade de investimentos, pois o estabelecimento tem foco no lazer e atende os objetivos dos hóspedes, que buscam experiência e algo diferente. A pousada, com 36 apartamentos, passará a ser conhecida como Fornasier By Slaviero Hotéis. Localizada próxima ao roteiro Caminhos de Pedra, na estrada que leva ao município de Pinto Bandeira, funciona junto a um vinhedo e, em anexo, há um restaurante com cardápio da cozinha colonial italiana.

De acordo com Santanna, o trabalho com a pousada é viabilizar um trabalho de vendas nacional. Segundo ele, estabelecimentos independentes têm dificuldades de acesso a esta dimensão de negócios ou torna-se muito caro, o que abre oportunidades para o mercado de franquias. “A pandemia tornou esta condição ainda mais complicada”, observou. Atualmente, a rede já tem cinco franquias, com expectativas de ampliação.

Sobre o ingresso no Rio Grande do Sul a partir da Serra, o executivo comentou que era objetivo de mais tempo, pois a rede já tinha operações no Paraná e Santa Catarina. Ao desejo somaram-se oportunidades de negócios. “Estamos sempre atentos a estes movimento. Tanto é que temos outras possibilidades em prospecção na Serra Gaúcha”, antecipou.

Com 39 anos de mercado, a Slaviero inaugurou o seu primeiro hotel em Curitiba, em 1981. Ampliou presença no país e está nas cinco regiões, com 30 unidades em operação e oito novas encaminhadas. Entre estas, nas cidades de Ponta Grossa (PR), São Paulo, Rondonópolis (MT) e São José (SC).