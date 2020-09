CD da Amazon no RS terá mais 300 vagas de emprego; total chegará a 1 mil postos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

anunciado em 700, Jornal do Comércio aponta que serão mil postos de trabalho abertos até fim de janeiro de 2021. O número de vagas de emprego no centro de distribuição (CD) da gigante Amazon, que começa a funcionar em outubro no Rio Grande do Sul,vai ser ainda maior. Informação obtida peloaponta que serão mil postos de trabalho abertos até fim de janeiro de 2021.

A seleção começou há um mês e será para o CD que montado no 3SB Parque Logístico, numa área com 41 mil metros quadrados construídos no complexo em Nova Santa Rita, ás margens da BR-386.

implantação da estrutura logística A Amazon terá a maior área do 3SB. As vagas são para atuar na empresa suíça Kuehne+Nagel, que vai fazer a operação do centro, o que envolve a movimentação de mercadorias adquiridas pela plataforma da Amazon. A gigante norte-americana até hoje não confirmou oficialmente o CD, mas as tramitações para ana prefeitura de Nova Santa Rita são feitas em nome da Amazon.

A gerente de Operações Luandre Sul, que coordena a seleção, Angelina Vinci, confirma o número total de vagas. "Temos incialmente as 700 vagas, que podem chegar a mil até o fim de janeiro. A sinalização é do cliente e do mercado", garante Angelina, que, por razões de confidencialidade, não pode revelar os contratantes.

A ampliação, explica a executiva para a Região Sul, segue o crescimento acelerado do setor de logística, impulsionado pelas vendas online, recurso cada vez mais buscado na pandemia. A largada no CD ainda em outubro também pode estar relacionada à Black Friday, que é em fim de novembro, mas que, no Brasil, movimenta promoções durante todo o mês. Este ano a tendência é de uma super Black Friday, devido aos hábitos com o novo coronavírus.

Além das funções de auxiliar logístico e de operador de empilhadeira, que foram listadas no primeiro anúncio de vagas, também há postos de assistente e analista logístico, ressalta Angelina.

A Luandre montou um escritório físico dentro do parque logístico para fazer os procedimentos. Os primeiros contatos devem ser por videoconferência, parte devido a restrições da crise sanitária, mas testes a ser aplicados envolverão etapas presenciais.

Angelina ressalta que é importante que as pessoas inscritas fiquem atentas a contatos feitos por sua equipe. Muitas pessoas acabam não atendendo e podem ficar fora do processo de seleção. "São oportunidades boas. Os candidatos têm de ficar atentos ao chamamento por telefone", dá a dica. "Com o momento crítico da pandemia, a ideia é alcançar o maior número de pessoas."

A gerente da empresa de RH, com 11 escritórios em todo o Pais, incentiva ainda que todos os interessados que se identificarem com o perfil das ofertas, principalmente quem conhece operações logísticas, façam seu cadastro no site da empresa - www.luandre.com.br.

As inscrições também podem ser feitas pelo https://luand.re/aux-logistico-rs (auxiliar logístico) e https://luand.re/oper-empilhadeira-rs (operador de empilhadeira). Quem tiver dificuldade de navegar no site pode enviar o currículo para o e-mail sul@luandre.com.br.

seu quarto CD no Brasil, que será em Cajamar Além do Rio Grande do Sul, este mês a companhia global e líder em seu setor, além de ser uma das marcas mais valiosas do mundo, anunciou, em São Paulo.

que acabou sendo suspensa A noticia do investimento para atender à demanda de e-commerce, que cresce em meio à pandemia, ameniza a perda de outra operação na área, da concorrente Mercado Livre. A empresa argentina teria, por meio de sua operação brasileira, uma estrutura em Gravataí,