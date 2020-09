Investidor estrangeiro retira R$ 402,988 milhões da B3 em 22/09

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 402,988 milhões da B3 no pregão da última terça-feira (22), de acordo com dados publicados pela Bolsa na manhã desta quinta-feira (24). Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,31%, aos 97.293,54 pontos, com giro financeiro de R$ 20,1 bilhões.