Inflação de Porto Alegre varia 0,67% na terceira semana de setembro, revela FGV

Puxada pelos grupos Vestuário e Educação, Leitura e Recreação, a inflação de Porto Alegre registrou variação de 0,67% na terceira semana de setembro. Foi o que apontou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (24), na divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). No geral, o indicador da FGV variou 0,70%.

Cinco das oito classes de despesa do IPC-S mostraram aceleração em suas taxas em Porto Alegre: Habitação (0,29% para 0,30%), Vestuário (-1,98% para -1,13%), Educação, Leitura e Recreação (0,72% para 1,94%), Transportes (1,43% para 1,88%) e Comunicação (0,00% para 0,01%). Gasolina (4,44% para 5,90%) e Passagem aérea (17,43% para 26,77%) foram as principais influências individuais na variação da taxa de inflação de Porto Alegre.

As outras seis capitais pesquisadas pelo instituto também tiveram aceleração na inflação pelo IPC-S: Salvador (0,05% para 0,20%), Brasília (0,71% para 0,92%), Belo Horizonte (0,53% para 0,62%), Recife (0,62% para 0,75%), Rio de Janeiro (0,44% para 0,66%) e São Paulo (0,80% para 0,84%). Abaixo, confira as últimas apurações do indicador da FGV.