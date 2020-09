Bolsas da Ásia fecham em baixa com preocupações sobre Covid-19

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta quinta-feira (24), em meio a preocupações com o impacto da pandemia de coronavírus na recuperação econômica e novas tensões na Península Coreana. O índice acionário japonês Nikkei caiu 1,11% em Tóquio, a 23.087,82 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 1,82% em Hong Kong, a 23.311,07 pontos, e o Taiex registrou queda de 2,54% em Taiwan, a 12.264,38 pontos.

O aumento de casos de Covid-19 em várias partes do mundo está reavivando temores sobre a retomada da economia global. Ontem, o vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Richard Clarida, disse que a economia americana continua num "profundo buraco" de desemprego e demanda fraca. Já na Europa, o ressurgimento do coronavírus levou o Reino Unido a retomar medidas de restrições e outros países do continente podem seguir o mesmo caminho.

Questões geopolíticas pesaram também nos negócios asiáticos, levando a bolsa sul-coreana a liderar perdas na região. O Kospi caiu 2,59% em Seul, a 2.272,70 pontos, após notícias de que a Coreia do Norte matou a tiros um militar sul-coreano que estava desaparecido. Além disso, a Coreia do Sul relatou hoje mais de 100 novos casos de Covid-19 pelo segundo dia seguido. Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 1,72%, a maior em duas semanas, e encerrou o pregão a 3.223,18 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,46%, a 2.148,08 pontos.

O mau humor na Ásia veio ainda na esteira de um forte movimento de liquidação nas bolsas de NY, que ontem caíram entre 1,9% e 3%. Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho nesta quinta, e o S&P/ASX 200 recuou 0,81% em Sydney, a 5.875,90 pontos.

Agência Estado