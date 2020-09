Fórum de Energia Solar terá lançamento virtual

O potencial de ampliação de instalações eficientes no Rio Grande do Sul e a geração de oportunidades nas escalas sociais, ambientais e econômicas, com o crescente número de empresas atuando no setor de energia solar, são pautas que estarão em destaque no II Fórum Estadual de Energia Solar e I Simpósio de Veículos Elétricos e Híbridos, programados para os dias 15 e 16 de abril de 2021, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. O lançamento dos eventos ocorrerá nesta quinta (24), a partir de 11h.

pelo YouTube - canal EaD UCS A solenidade terá palestra virtual da doutora em energia solar fotovoltaica, Aline Cristiane Pan, que falará sobre perspectivas das energias renováveis. A palestrante abordará particularidades sobre a energia no passado, presente e futuro e questões que envolvem a transição energética no Brasil e no mundo. O evento pode ser acompanhado

O fórum pretende aprofundar o debate sobre a implantação de sistemas de geração de energia solar e eficientização energética, além de elencar as oportunidades que surgem frente ao carregamento veicular elétrico. A programação contemplará workshops, capacitações e trocas de experiências.

O Fórum de Energia Solar terá a participação de distribuidores de produtos para negociar diretamente com integradores ou interessados, visando garantir valores mais competitivos. Também será realizado um workshop sobre energia solar para qualificar profissionais do setor com o mais atual em instalação fotovoltaica.

O I Simpósio de Veículos Elétricos e Híbridos é um esforço conjunto das entidades em apresentar as oportunidades de negócios que estão surgindo, com a entrada das novas tecnologias voltadas à mobilidade urbana. A programação teve início neste ano com o Circuito de Energia, proposta que contempla webinares mensais com palestrantes do setor de energia e mobilidade elétrica. Os eventos são uma realização conjunta entre o Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região, Universidade de Caxias do Sul, Sebrae, Instituto Senai de Tecnologia e Sicredi.

Levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, com base em dados da Agência Internacional de Energias Renováveis, indica que o Brasil entrou para o grupo de 20 países líderes em capacidade instalada de energia solar no mundo. A expansão da tecnologia se dá pela soma de grandes usinas centralizadas e de pequenos sistemas distribuídos em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e no setor público. Com isso, o país assume a 16ª colocação no ranking global da fonte. O Rio Grande do Sul se destaca no mercado de energia solar, aparecendo em segundo lugar no ranking nacional, com potência instalada de 110,6Mw em geração distribuída.

O Brasil possui mais de 350 mil unidades consumidoras recebendo energia elétrica ou créditos de energia oriundos de painéis solares instalados em telhados, garagens, usinas de solo e afins. Em setembro de 2020, o Brasil alcançou 92% do número de instalações que ocorreram em todo 2019, o que representa que o número de instalações do ano anterior será ultrapassado, mesmo com o cenário da pandemia. O Rio Grande do Sul já transpôs a meta e possui quase 17 mil instalações somente em setembro. Isso representa acréscimo de 14% no total de instalações em relação a 2019. “O cenário é ensolarado para o setor”, define o professor e coordenador do fórum, Tiago Cassol Severo.