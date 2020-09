Senac Trend terá semana de programação online sobre moda e beleza

Eventos sobre diversidade, inovação e tendências nas áreas de moda e beleza estarão na agenda do Senac Trend, que ocorre do dia 28 de setembro a 2 de outubro, em uma semana de atividades totalmente online. Os encontros serão transmitidos às 19h e às 20h30min, no Youtube do Senac-RS. Pela primeira vez, o evento será totalmente on-line e ao vivo.

A abertura do evento será na próxima segunda-feira (28), às 19h, com a participação da maquiadora do São Paulo Fashion Week (SPFW), Alee Oliveira. Ela vai contar sobre a sua participação no maior evento de moda do País. Na sequência, o head de marketing e estratégica, Daniel Keller, fala sobre merchandising e a experiência do cliente.

O evento é realizado pelo Sistema Fecomércio- RS, Sesc e Senac. Para a coordenadora de Produto da Gerência de Educação Profissional do Senac-RS, Janine Ledur, as atividades buscam debater sobre uma educação voltada para as necessidades do mercado de trabalho. "Os participantes poderão ouvir experiências e ter visões incríveis de grandes nomes dessas áreas, com o objetivo de atualizar os conhecimentos e projetar uma nova forma de se destacar em um mercado altamente competitivo", destacou Janine, em nota.

No último dia do evento, o Senac Trend Moda traz a palestra André Carvalhal, escritor, consultor e especialista em design para sustentabilidade. Carvalhal é autor do livro Moda com Proposito e vai apresentar um novo olhar sobre o consumo.