CD da Amazon no Rio Grande do Sul abre seleção para 700 vagas

De uma vez só: 700 vagas de trabalho. A oferta de emprego foi aberta por uma multinacional de logística que vai operar o centro de distribuição (CD) da Amazon, gigante mundial de e-commerce que prepara a instalação na Região Metropolitana de Porto Alegre.

As contratações têm pressa: a previsão é de que os selecionados comecem a trabalhar na primeira quinzena de outubro no CD da Amazon em um parque logístico em Nova Santa Rita, que é o maior do Estado.

Jornal do Comércio apurou que as vagas são para atuar na empresa suíça Kuehne+Nagel, que presta serviço na movimentação de mercadorias adquiridas pela plataforma da Amazon. A gigante norte-americana até hoje não confirmou oficialmente o CD, mas as tramitações para a implantação da estrutura logística na prefeitura de Nova Santa Rita são feitas em nome da Amazon.

A empresa de recursos humanos Luandre, que está divulgando as oportunidades, explica que não pode, devido a sigilo, revelar qual é a companhia contratante. São oportunidades de trabalho em duas funções: auxiliar de operações logísticas e operador de empilhadeira. A faixa de salários vai de R$ 1 mil a R$ 1,5 mil.

Segundo a prefeitura da cidade, a Amazon ocupará pavilhão de 41 mil metros quadrados que estava em construção em agosto. A prefeita Margarete Ferretti havia estimado a abertura de mil vagas. “O habite-se para o pavilhão já está regularizado e a obra praticamente pronta”, informou Margarete, em agosto.

seu quarto CD no Brasil, que será em Cajamar A Amazon terá seu CD no parque logístico pertencente ao grupo 3SB. Este mês a companhia global e líder em seu setor, além de ser uma das mais valiosas do mundo, anunciou, em São Paulo.

Para concorrer às vagas na futura operação gaúcha, os candidatos devem t escolaridade de Ensino Médio Completo e experiência prévia. Para operador de empilhadeira, é exigida e experiência com equipamento de garfo duplo GLP e curso ou reciclagem em dia.

As pessoas devem se inscrever pelo https://luand.re/aux-logistico-rs (auxiliar logístico) e https://luand.re/oper-empilhadeira-rs (operador de empilhadeira).

A Amazon terá a maior área no parque logístico, que já é o maior do Estado, com 150 mil metros quadrados construídos. O plano de expansão prevê até 205 mil metros quadrados. O terreno tem quase 500 mil metros quadrados. Operam no local braços logísticos ligados a Telefônica, BIG, Pepsico, AMPM Ipiranga e DHL.

que decidiu deixar o mercado gaúcho e já fechou lojas A Rede Dia,- as últimas foram 10 em Porto Alegre -, ocupava 31 mil metros quadrados e está negociando a transferência para outra rede do Rio Grande do Sul.