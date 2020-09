Aplub Prev: Publicada lista dos credores da massa falida

falência da Aplub Previdência Um dos primeiros passos após a decretação da(Aplub Prev) já foi dado. A lista dos credores com valores a receber da massa falida foi publicada pelo administrador judicial. Agora abre prazo para que quem tem direitos verifique oa valores e também questione divergências.

foi decretada no dia 15 A autofalência da empresa de previdência complementarpela Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre. A dívida é estimada em estimada em R$ 700 milhões. Os pagamentos a 6 mil beneficiários, que estava previsto para a sexta-feira (25), foi suspenso devido à medida judicial. Hoje são 10 mil contribuintes em planos de previdência.

Aplub CAP, que é de títulos de capitalização , não é atingida pela autofalência.

A lista está disponível na área do site do escritório onde estão todos os documentos e andamento do processo. O arquivo tem 161 páginas e apresenta os credores por nome, tipo de credor (trabalhista, débitos fiscais e privilégio geral - foram do por contribuintes e beneficiários de previdência). Na lista, também constam os pecúlios, pagos em caso de morte.

Os canais de informação indicados são o site www.gvaa.adv.br/aplub ou o e-mail aplub@gvaa.adv.br ou telefone (51) 3031-0277. A falência da Aplub Previdência pode ser acompanhada pelo processo nº 5061910-80.2020.8.21.0001.

Em fim de 2015, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) fez uma intervenção na Aplub, considerada a maior em andamento no País. Em agosto de 2018, foi decretada a liquidação extrajudicial da companhia pela Susep. Desde então, há uma administradora interventora na instituição.