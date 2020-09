Aplub: autofalência atinge apenas previdência; capitalização continua operando

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

autofalência da Aplub Desde que veio a público, a, marca muito conhecida entre os gaúchos, algumas dúvidas surgiram. Muitos detentores de títulos de capitalização da empresa, criada pela Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil, questionaram se a medida judicial atingiria este braço de negócios.

O administrador judicial da massa falida, o advogado Dani Giacomini, especialista em processos de recuperação judicial, esclarece que o Aplub CAP não entra no processo e está funcionando normalmente. O processo envolve a Aplub Prev.

veio à tona no sábado (19) "A falência não abrange a Aplub Capitalização, que continua sob intervenção da Susep, e normalmente em funcionamento e deve assim permanecer", explica Giacomini, retornando questionamentos da reportagem. A informação sobre a falência

A intervenção da Superintendência de Seguros Privados (Susep), considerada a maior em andamento no País, ocorreu em fim de 2015. Em agosto de 2018, foi decretada a liquidação extrajudicial da companhia pela Susep. Desde então, há uma administradora interventora na instituição.

A decretação de autofalência, quando é pedida pela própria instituição, ocorreu no dia 15 e atinge o segmento de previdência complementar, produto que alavancou a Aplub ao longo de quase 60 anos de operação.

Um dos efeitos imediatos da concessão da falência pela Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre é a suspensão dos pagamentos de benefícios a 6 mil segurados, somando R$ 4 milhões. Os valores variam de R$ 50,00 a R$ 3 mil. Mesmo com a liquidação pela Susep, os repasses nunca haviam sido interrompidos, segundo o escritório Scalzilli Althaus, contratado pela interventora.

Estes beneficiários passam a ser credores e estão em terceiro lugar entre as prioridades de recebimento de valores da massa falida. Na primeira posição de preferenciais, está passivo trabalhista e depois vêm débitos fiscais.

A dívida total da Aplub é estimada em R$ 700 milhões, maior parte dos 10 mil contribuintes e os direitos dos 6 mil beneficiários. Segundo o Scalzilli Althaus, os ativos, entre imóveis e aplicações financeiras, chegam a R$ 300 milhões. Portanto, há um valor a ser coberto de R$ 400 milhões. A expectativa é que seja possível ampliar o caixa com créditos em ações judiciais em andamento, estimados em R$ 200 milhões.

Como estão os procedimentos na autofalência da Aplub

O administrador judicial informa que um dos primeiros passos da autofalência é formar a lista completa de credores, que está sendo feita pelo escritório Scalzilli Althaus. Depois disso, será publicado um edital com a listagem, atendendo ao artigo 7º da lei de falência. A partir desse momento, será informado o valor de cada credor.

"Em caso de eventual crédito não arrolado, o interessado pode solicitar a habilitação diretamente a esta administração judicial", adianta Giacomini. A comunicação é feita por meio de um formulário disponível em www.gvaa.adv.br/aplub ou requerimento impresso em papel. O mesmo mecanismo deve ser seguido em caso de divergência sobre os créditos.

Depois dessas verificações, o administrador vai publicar a relação de credores para posterior definição de pagamento e rateio dos valores, caso haja recursos em caixa.

Segundo a sócia do Scalzilli Althaus Gabriele Chimelo, que atua na assessoria à interventora, há recursos em aplicações financeiras avaliados em R$ 150 milhões que poderão ser usados para quitar passivos trabalhistas, que são prioritários, no limite de 150 salários mínimos por credor.

Os canais de informação indicados são www.gvaa.adv.br/aplub, aplub@gvaa.adv.br e telefone (51) 3031-0277. A falência da Aplub Previdência pode ser acompanhada pelo processo nº 5061910-80.2020.8.21.0001.

Patrimônio e origens da falência da empresa gaúcha

A Aplub já teve 30 mil associados e 120 empregados, além de distribuidores e corretores em todo o País. Hoje restaram apenas 17 funcionários.

A empresa em ativos em Porto Alegre - como a sede na avenida Júlio de Castilhos - avaliada em R$ 22 milhões -, em Caxias do Sul e em outros estados. "É muito difícil precificar todos os bens, pois muitos estão desativados há anos e em estado péssimo", adiantou Gabriele.

Nos últimos anos, a Aplub recebeu ofertas de compra por sua carteira de ativos, mas os interessados não mostraram consistência nas propostas de pagamento. O negócio, apontado como a fonte das dificuldades que levaram à liquidação, foi um acordo acertado em 2013 para transferir o controle da empresa gaúcha à seguradora Capemisa, com sede no Rio de Janeiro. A transação foi desfeita pela Susep.

A associação acionou a Capemisa na Justiça, alegando que a seguradora realizou "manobras administrativas e financeiras para apropriar-se de produtos e receita da Aplub", segundo informação no site do Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS).

Patrícia Comunello