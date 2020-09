Panvel abre 500 vagas de trabalho em cidades gaúchas; confira onde

A Panvel está contratando. A rede de farmácias, setor que não parou na pandemia por ser serviço essencial, abriu 500 vagas de emprego em diversas cidades no Rio Grande do Sul. As vagas são para funções de balconista e farmacêutico.

Os postos estão em maior número em Porto Alegre - onde estão 160 ofertas - , cidades da Região Metropolitana, Santa Maria, Bento Gonçalves, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul e Litorais Norte e Sul, informou a empresa nesta terça-feira (22).

São postos para lojas que estão em operação e também para novas unidades ainda a serem abertas.

As inscrições de candidatos podem ser feitas pelo site www.grupodimed.com.br , no link "carreira” ou pelo www.panvel.com.br , no link “Trabalhe conosco”, para acessar as oportunidades.

Há requisitos para as vagas. Para balconista, precisa ter escolaridade de Ensino Médio Completo e para Farmacêutico, Superior Completo em Farmácia e CRF ativo. Ambas oportunidades exigem que o candidato tenha mais de 18 anos e resida nas cidades em que vai concorrer à vaga.

A empresa oferece vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, convênio farmácia com desconto em toda rede Panvel, PLR (plano de participação nos lucros), convênios com instituições de ensino e bonificação variável por atingimento de metas.