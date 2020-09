Vulcabras Azaleia compra Mizuno no Brasil por R$ 32,5 milhões

A Vulcabras Azaleia comprou ativos e a marca Mizuno no Brasil, da Alpargatas, em negócio de R$ 32,5 milhões. "Adquirimos a robusta operação da Mizuno no Brasil para ampliar ainda mais a nossa relevância no segmento de artigos esportivos. Colocaremos à disposição das nossas marcas Mizuno, Under Armour e Olympikus o maior Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da América Latina e uma moderna fábrica, capaz de produzir qualquer tênis do mundo", comentou Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras. O negócio depende de autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A companhia já era detentora da Olympikus, maior marca esportiva brasileira e adquiriu, em 2018, a gestão nacional da terceira maior marca do setor no mundo, a Under Armour. Agora, com a compra da japonesa Mizuno, focada em running de alta performance, a Vulcabras Azaleia aumenta seu protagonismo no cenário esportivo.

A Vulcabras Azaleia detém o maior Centro de Desenvolvimento de Calçados da América Latina, localizado em Parobé, no Rio Grande do Sul.