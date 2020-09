Restaurantes e bares ganham uma hora a mais para funcionar em Porto Alegre

A partir desta sexta-feira (18), bares, restaurantes, lancherias e padarias de Porto Alegre ganham mais uma hora para funcionar atendendo clientes. Mudança está em novo decreto da prefeitura, número 20.727, publicado nesta quinta-feira (17). A norma também estendeu os horários do setor para os estabelecimentos de gastronomia do Mercado Público.

operar por mais uma hora Os serviços de alimentação fora de casa podem abrir de segunda-feira a sábado das 11h às 23h. O novo decreto traz um detalhe bem importante: das 22h às 23h, o estabelecimento só pode manter o atendimento de clientes que ingressarem até as 22h. Ou seja, as portas, na prática, ficam abertas até esse horário, mas podem continuar a, fechando completamente, com a saída de todos os consumidores, até as 23h.

O decreto também permite que serviços sociais autônomos e entidades sindicais podem funcionar com lotação de até 50% da capacidade máxima, além de garantir atendimento individualizado e distanciamento mínimo de dois metros entre os presentes nas áreas de trabalho e de circulação.

A mudança atende a pedido do setor, que também pleiteia a abertura aos domingos, flexibilização ainda sem data para ser adotada. O prefeito Nelson Marchezan Júnior pediu mais tempo para que outras atividades, como escolas e eventos, possam ser reativados e que vão gerar movimentação, fator que é indicador de monitoramento da situação da pandemia do novo coronavírus.

A prefeitura avisou nessa quarta-feira (16) que iria fazer a alteração. O presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha),Henry Chmelnitsky, comemora a medida, que atende a um pedido feito por ele em uma videoconferência. "Mas o salão terá de estar liberado até as 23h", reforça, indicando que os estabelecimentos têm de seguir á risca o limite.

Esta situação foi levada pelo presidente do sindicato à reunião da semana passada entre o prefeito Nelson Marchezan Júnior e as entidades empresariais. Chmelnitsky descreveu um episódio de uma fiscalização a um restaurante no limite do horário de fechamento e que ainda tinha clientes no interior.

"É uma questão de sensibilidade. Não vamos deixar de cumprir os protocolos", disse o presidente do sindicato. A alteração nas regras, com a permissão para a permanência até as 23h, foi determinada pelo prefeito.

Segundo Chmelnitsky, a secretaria reforçou o pedido para o apoio aos protocolos e fiscalização. "Todos têm de fazer a sua parte", resumiu.

flagrou aglomerações em ruas e bares Na sexta-feira passada (11), a prefeituranos bairros Cidade Baixa, Centro e Moinhos de Vento e chegou a autuar estabelecimentos. O presidente do Sindha se manifestou cobrando que os locais e a população respeitem as regras. "Para não retroceder", citou.

A retomada de atividades desde o começo de agosto ocorre com um cenário de estabilidade da demanda de leitos em UTIs e mesmo no ritmo de novos casos do novo coronavírus. Mas o comitê de enfrentamento da pandemia e o próprio prefeito têm advertido que, se houver recrudescimento da doença, as medidas de fechamento podem ser reativadas.