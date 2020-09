Marcopolo criará plano de demissão voluntária

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

Após o período de 15 dias de suspensão das demissões na Marcopolo S.A. e na San Marino Neobus, acordado em audiência na Justiça do Trabalho no dia 31 de agosto, o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região e os representantes das empresas voltaram a se reunir em audiência virtual, na manhã desta quarta-feira (16). Ao final, foi definida a constituição de um plano de demissão voluntária.