Ouro fecha em alta, com juros dos Treasuries e dólar em baixa antes do Fed

O ouro encerrou a sessão desta quarta-feira (16) em alta, amparado pela fraqueza de outros ativos considerados seguros nos mercados internacionais, como os títulos públicos dos Estados Unidos e o dólar, neste dia de decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro fechou com ganho de 0,22%, a US$ 1970,50 por onça-troy.

O principal metal precioso conseguiu retomar sua escalada no exterior, com ajuda de uma conjuntura já conhecida para o mercado: juros dos Treasuries e dólar em queda. Com a fraqueza desses ativos, o investidor que busca segurança migra para o ouro, também considerado um ativo de pouco risco, mas com rendimentos melhores.

Na sessão de hoje, os juros dos Treasuries e o dólar foram prejudicados pelo compasso de espera pela decisão do Fed, marcada para as 15 horas de hoje. Se a manutenção da taxa básica de juros pela autoridade americana é amplamente esperada, o foco se volta para as projeções macroeconômicas e para o discurso do presidente Jerome Powell.

De qualquer forma, o horizonte é de juros baixos e amplos estímulos por algum tempo, o que pesa sobre os retornos dos títulos e sobre a divisa local.

O estrategista de mercado da AxiCorp Stephen Innes, contudo, alerta que os ganhos do ouro com base no Fed podem não ser sustentáveis. "Para que o ouro suba significativamente, o Fed deve fazer uma promessa confiável de agir com força total e aumentar agressivamente as expectativas de inflação", diz.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Agência Estado