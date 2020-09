Audiência avalia impacto da reforma sobre o setor do tabaco

Acontece nesta quarta-feira, às 14h, conferência online promovida pela Frente Parlamentar da Agricultura Familiar (FPAF) sobre os impactos da proposta de reforma tributária federal na cadeia produtiva do tabaco. O texto, enviado à Câmara dos Deputados, inclui alterações na legislação que afetam diretamente o setor fumageiro, com o aumento dos tributos sobre a comercialização e produção do produto e derivados no país.

O presidente da Frente, deputado Heitor Schuch (PSB/RS), vê com grande preocupação o projeto, tendo em vista os impactos que poderá causar ao setor, entre os quais o aumento do contrabando de cigarros e ainda a repercussão que recairá sobre os fumicultores. "Precisamos discutir com profundidade o que está previsto na reforma tributária para, a partir disso, poder apresentar sugestões de mudanças de forma a não prejudicar quem produz e depende dessa atividade que sustenta a economia de tantos municípios", afirma Schuch.

Entre as entidades confirmadas estão na audiência estão Fetag, Farsul, Fetaesc, Fetaep, Contag, Sinditabaco, Fentifumo, Amprotabaco, Stifa, Abifumo, Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco e Comissão Especial do Tabaco da Assembleia Legislativa do Estado.