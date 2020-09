Estado avança no processo de privatização da CEEE-D

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira o aviso de abertura de data room, pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) - a sala de informações do processo de desestatização da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D). O espaço é exclusivo para interessados no negócio.

O ambiente digital traz uma série de documentos referentes à empresa, com o objetivo de dar suporte e permitir que os interessados façam a sua avaliação do valor da CEEE-D. Esses documentos foram coletados e subsidiaram a elaboração de relatórios durante os estudos do processo de privatização. A perspectiva do governo gaúcho é privatizar a CEEE-D até o fim deste ano.

Conforme o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, "com a abertura do data room da CEEE-D, o processo de privatização avança para a etapa de pós-estudos", informa. Segundo ele, agora, "diagnósticos, premissas, cenários e modelagem da companhia poderão ser compartilhados com interessados em adquirir o controle acionário, seguindo as boas práticas de mercado aplicadas a estes processos de reorganização societária".

A partir de agora estão previstas visitas e reuniões técnicas com os possíveis interessados em adquirir o controle da empresa, para que estes conheçam os detalhes técnicos, jurídicos, contábeis, atuariais e demais áreas para avaliar o valor da CEEE-D. Para dar mais visibilidade e interação com os grupos interessados, há previsão de road show, bem como audiência pública para comunicar e dirimir dúvidas da sociedade. Nos meses seguintes, ocorrerá o leilão e posterior liquidação e transferência de controle.

A CEEE-D é o projeto de privatização em estágio mais avançado do governo do Estado. A autorização foi concedida em 2 de julho de 2019 pela Assembleia Legislativa.