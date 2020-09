Estados Unidos suspendem restrições para voos do Brasil

Quem estava adiando ou evitando marcar data ou comprar bilhetes aéreos para viajar aos Estados Unidos devido a proibições ligadas à pandemia no Brasil já pode reativar os planos. A partir desta segunda-feira (14), as restrições à entrada no país de passageiros vindos do Brasil vão cair. A Embaixada dos Estados Unidos oficializou a mudança em dois comunicados, mesmo ressalvando que algumas exigências para evitar transmissão da Covid-19 vão continuar.

brasileiros estavam com restrições Desde maio, ospara as viagens aos Estados Unidos.

"A partir de 14 de setembro de 2020, o governo dos Estados Unidos removerá os requisitos de direcionamento de todos os voos com passageiros de, ou que tenham passado recentemente por, certos países, a pousar em um dos 15 aeroportos estabelecidos e suspenderá procedimentos de triagem de saúde para esses passageiros na entrada", diz a nota oficial no site da embaixada. O Brasil é uma das origens que sofria a medida há quatro meses.

Uma primeira nota explicando as mudanças foi lançada no dia 9. Nesse sábado (12), o site traz novamente o tema esclarecendo a nota emitida pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) e a nova regulação do Departamento de Segurança Nacional dos EUA (DHS), a ser publicada nesta segunda.

A embaixada esclarece que as novas orientações "não alteram quem é permitido entrar nos Estados Unidos sob proclamação presidencial". "O CDC continua recomendando que os viajantes internacionais entrem em quarentena por 14 dias quando viajam de áreas de alto risco", ressalta a nova nota no site.

Em maio, o presidente Donald Trump proclamou a restrição de entrada para estrangeiros que estiveram no Brasil por 14 dias antes de entrar nos EUA. "Essa restrição não se aplica a cidadãos norte-americanos, residentes permanentes legais (portadores de green card), familiares imediatos de cidadãos norte-americanos e residentes permanentes legais e categorias específicas", esclarece a embaixada.

A mudança também reflete a busca de novas práticas para fazer o monitoramento e a segurança no fluxo de visitantes na pandemia.

Segundo o comunicado do dia 9, serão utilizadas informações sobre saúde antes, durante e depois do voo e implementadas ações de vigilância sanitária nos aeroportos, coleta voluntária de informação de contato de passageiros com meios eletrônicos que já são adotados por companhias aéreas para evitar longas filas, aglomeração e atrasos e até possibilidade de testagem para reduzir o risco de transmissões do vírus.