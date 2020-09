Show experimental no domingo testará na prática os protocolos de segurança do setor de eventos

eventos-teste Considerados passos fundamentais para o avanço da liberação das operações de eventos no Rio Grande do Sul, os doispromovidos pelo setor neste final de semana serão voltados à capacitação da cadeia de profissionais e parceiros do segmento, mas principalmente à demonstração para as autoridades municipais e estaduais da capacidade de organização e do comprometimento do grupo com as medidas sanitárias e de prevenção à Covid-19. Ambos permitirão aos promotores a chance de colocar em prática os protocolos de segurança cuidadosamente elaborados ao longo dos últimos meses.

Nesta sexa-feira (11), o Centro de Eventos da Fiergs foi palco do primeiro evento de treinamento na Capital, quando houve a simulação de um congresso. No entanto, o teste mais aguardado ocorrerá no domingo (13), quando o Auditório Araújo Vianna receberá 400 pessoas para um show do cantor Serginho Moah. A preparação desse evento mobiliza cerca de 100 pessoas desde o início da semana e terá montagem concluída ao longo do sábado (12).

Para um dos coordenadores do Grupo Live Marketing RS, que integra mais de 300 empresas do setor de eventos, Rodrigo Machado, os eventos-teste representam "a hora da verdade". "Chegou a hora da verdade. Os protocolos que estamos trabalhando desde maio precisam ser colocados em prática. O Araújo Vianna vai ter toda uma atenção especial, porque o show não é apenas uma atividade de entretenimento para quem está assistindo, mas uma atividades essencial para os diversos profissionais que trabalham nos bastidores. Atividade essencial é trabalhar, é colocar o pão em cima da mesa, e é isso que precisamos demonstrar nesse momento", destaca o empresário, da Opinião Produtora.

Apesar de ter capacidade para mais de 4 mil pessoas, sendo 3 mil sentadas, e nos protocolos sugeridos pelo setor estar apto a receber um público de até 1,5 mil pessoas, o Araújo Vianna terá 400 pessoas no evento de domingo. De acordo com os organizadores, 80 profissionais trabalham diretamente na preparação, de forma colaborativa, assim como Moah, que não receberá cachê. "Estamos fazendo tudo de maneira colaborativa e isso tem de sensibilizar as pessoas e os governos. O que é entretenimento para uns é uma atividade essencial para quem está lá ralando", reforça.

Autorizada pela prefeitura dois eventos-modelo tem sido acompanhada de perto por equipes da administração municipal e do Executivo gaúcho, que desde a montagem das estruturas na Fiergs e no Araújo Vianna buscam verificar in loco as medidas e regras contidas nos protocolos apresentados pelo setor, no dia 3 de setembro, a realização dostem sido acompanhada de perto por equipes da administração municipal e do Executivo gaúcho, que desde a montagem das estruturas na Fiergs e no Araújo Vianna buscam verificar in loco as medidas e regras contidas nose que vêm sendo analisados e avaliados para a consolidação da futura retomada das atividades. Outras simulações semelhantes já foram promovidas na Serra, com participação do grupo que encabeça as ações na Capital, o Porto Alegre e Região Metropolitana Convention Bureau e o Grupo Live Marketing RS, para mostrar que o segmento está preparado para voltar a fazer eventos de forma gradual, responsável e com segurança.

Oito totens de álcool gel, nas marcações em estrela, serão disponibilizados para uso constante dos participante do evento Arte: Reprodução Grupo Live Mrketing RS

No domingo, os participantes tomarão conhecimento das regras e protocolos a serem seguidos, sobre o lema "O melhor cuidado é o seu". A preparação vai desde a sinalização das saídas de emergências, dos sanitários e bares disponíveis até a divulgação dos protocolos de distanciamento controlado no ambiente (1,5 m entre cada pessoa) e dos oito pontos com totens de álcool gel que serão disponibilizados para uso a qualquer momento. Equipes de orientadores estarão no local, informativos com as regras serão distribuídos e os participantes incentivados a evitarem circular pelo ambiente, para garantir o controle e a segurança, bem como a respeitarem os protocolos e uso obrigatório de máscara. Além disso, compras no bar serão feitas com pagamento via link ou aplicativo disponibilizados.

Algumas medidas de segurança e controle a serem adotadas no evento do Aditório Araújo Vianna

- Entradas com tapetes sanitizantes

- Ingressos e credenciamentos on-line

- E-mais enviados aos participantes com informações sanitárias vigentes para acesso ao evento

- Abertura de portas por grupos e com orientação de horários diferenciados, para evitar filas

- Adesivamento do piso para demarcar distanciamento para a entrada

- Medição de temperatura corporal de cada pessoa (permissão até 37,8 graus)

- Tablets e celulares para leitura dos ingressos

- Orientação para que pessoas dos grupos de risco não participem

- Ingressos duplos distribuídos apenas para familiares ou pessoas que convivem