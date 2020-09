Usina de Uruguaiana deve voltar a operar em 2021

A reativação da usina térmica de Uruguaiana, adquirida recentemente pela empresa argentina San Atanasio Energia S/A (Saesa), deve ocorrer entre fevereiro e março de 2021. O anúncio do novo modelo de gestão ocorreu durante encontro virtual com a participação do governador Eduardo Leite; do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Arthur Lemos; do líder do governo, deputado estadual Frederico Antunes; do CEO da AES Brasil, Ítalo Freitas, do presidente da Saesa, Juan Bosch; e do prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello.

A operação da usina foi vendida na semana passada pela norte-americana AES para a SAESA, que atua na área de gás e energia elétrica na Argentina. Bosch afirmou que o mercado brasileiro é muito promissor, em especial a região sul. Segundo o presidente da Saesa, o grupo já tem autorização para operar a usina, mas em função da pandemia coronavírus, que fechou a fronteira entre Brasil e Argentina, a usina deve voltar a operar e gerar energia já no início do próximo ano, em especial entre os meses de fevereiro e março de 2021.

O grupo AES Brasil, responsável pelo investimento da estrutura inicial da Usina, deverá ingressar no mercado de geração de energia renovável. Conforme o CEO da AES Brasil, projetos relacionados à geração de energia solar e eólica estão prestes a serem colocados em prática no Rio Grande do Sul.

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, acredita que a confirmação agrega muito ao atual momento desenvolvimento que estamos vivendo e acredita nos avanços para o município a partir da volta da geração de energia através do gás argentino. Além da produção energética, com a retomada das atividades do complexo, novos campos de trabalho serão gerados.