Pronampe já usou R$ 9,5 bi dos R$ 12 bi da fase 2; RS repassou R$ 1 bi

o crédito da fase 2 do Pronampe Quem ainda não conseguiu acessar, o dinheiro mais cobiçado por micro e pequenos empreendedores e agora também profissionais liberais que estão passando por graves restrições financeiras na pandemia, deve começar a se preocupar e pedir agilidade ao seu banco. A novidade nesta fase que há um teto de R$ 100 mil por empresa.

alerta que o recurso pode esgotar nesta sexta-feira (11) Os dados mais recentes do programa, dessa quinta-feira (10), mostram que R$ 9,5 bilhões foram contratados usando o lastro do Fundo Garantidor de Operações (FGO) em 176,9 mil contratos. O teto é de R$ 12 bilhões. O fundo é o maior trunfo da linha, pois cobre os riscos que seriam dos bancos. Também o juro da Selic ameniza o custo do capital de giro. O Banco do Brasil (BB), gestor do FGO,

No Rio Grande do Sul, foram contratados R$ 1 bilhão até agora. O Estado soma 22.954 contratos firmados, ficando na segunda posição até agora no País, mas acompanhado de perto por Minas Gerais, que tem 22.646 contratos e R$ 1,24 bilhão emprestados, mais que o aporte gaúcho. São Paulo é o primeiro colocado com quase 40 mil repasses e R$ 2,2 bilhões.

Caixa e Banco do Brasil são os maiores repassadores, com R$ 2,4 bilhões e R$ 1,7 bilhão, respectivamente, mas não informam os dados regionalizados. O Banrisul emprestou R$ 160,9 milhões, em 5,4 mil contratos assinados. A Sicredi, cooperativa de crédito, registra R$ 850,4 milhões, em 17,4 mil contratos em todas as regiões que atua no Brasil.

Também estão operando Itaú, além de Bradesco e Santander, que estrearam nas operações na segunda fase. Bradesco somou R$ 1,4 bilhão, Santander, R$ 1,3 bilhão, e Itaú, R$ 225 milhões.

No Estado, Caixa, BB, Banrisul, Sicredi, Bradesco, Itaú e Santander estão aceitando pedidos . O Badesul ainda analisa pedidos da priemira fase para usar o recurso que tem disponível do FGO e ainda com aporte próprio, para cobrir risco. Mais de R$ 11 milhões foram repassados.

Mesmo que o teto seja R$ 12 bilhões, o Ministério da Economia projeta que o volume disponível pode chegar a R$ 14 bilhões, pois os bancos podem fazer operações complementando com seus recursos.

As duas fases do Pronampe somam no País até agora 395,2 mil que receberam R$ 28.229.847.620,31. O Rio Grande do Sul soma 51.914 empresas atingidas e R$ 2.827.940.917,96.

Quem pode buscar o crédito (regras da primeira fase)

Microempresa com receita bruta em 2019 até R$ 360 mil

Pequena empresa com receita bruta em 2019 de mais de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões

Profissionais liberais

Qual é o valor máximo que pode contratar

Na fase 2, o limite é mais estreito Cada CNPJ pode buscar até R$ 100 mil

Custo do dinheiro pedido

Taxa de juros máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) mais 1,25% sobre o valor concedido

Prazo para pagar o empréstimo

36 meses, com oito meses de carência para pagar a primeira parcela (a carência está includia no período total de quitação)

Garantias (são duas possibilidades)

Garantia pessoal: empresas com mais de um ano deve ser igual ao valor contratado mais encargos. Empresas com menos de um ano, a garantia pessoal pode chegar a 150%.

empresas com mais de um ano deve ser igual ao valor contratado mais encargos. Empresas com menos de um ano, a garantia pessoal pode chegar a 150%. Fundo Garantidor do Pronampe: criado pelo governo para cobrir risco do uso de recursos próprios dos bancos. Cobre até 100% do valor de cada empréstimo (limite global de 85% da carteira à qual a linha de crédito estiver vinculada no banco credenciado)

Uso do Fundo Garantidor

Recursos devem cobrir 80% do valor emprestado a microempresas e 20% para pequenas empresas (este detalhe gera preocupação, pois deixaria de fora muitos pleitos de pequenos empresário)

Prazo para fazer operações

Bancos podem fazer contratações até 19 de novembro de 2020, prazo que foi prorrogação

Fonte: Site do Banco do Brasil e informações apuradas pela reportagem