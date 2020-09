Usina térmica de Uruguaiana deve voltar a operar no início de 2021

A reativação da usina térmica de Uruguaiana, adquirida recentemente pela empresa argentina San Atanasio Energia S/A (Saesa) , deve ocorrer entre fevereiro e março de 2021. O anúncio do novo modelo de gestão ocorreu durante encontro virtual nesta quinta-feira (10) com a participação do governador Eduardo Leite; do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Arthur Lemos; do líder do governo, deputado estadual Frederico Antunes; do CEO da AES Brasil, Ítalo Freitas, do presidente da Saesa, Juan Bosch; e do prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello.