Projeto dá bolsa a alunos carentes da Engenharia da Ufrgs

Estudantes de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), que tenham alto potencial e ótimo desempenho acadêmico, mas que se encontrem situação de vulnerabilidade social e financeira poderão participar da segunda edição do Programa de Bolsas de Permanência 2020. De acordo com Eduardo Schaurich Prato, 23 anos, graduando em Engenharia de Produção e um dos fundadores do Fundo Centenário, projeto que está acima do Programa de Bolsa, neste ano, serão selecionados cinco estudantes, entre o 2º e o 6º semestre.

Os acadêmicos irão receber bolsa, por um período de dois anos, no valor mensal de R$ 800,00. Neste ano, o programa conta com bolsas doadas pelas empresas parceiras: Loja Quero Quero, Maiojama e Nilo Frantz. Prado comemora o sucesso da iniciativa, lembrando que em 2019, foram concedias duas bolsas, com o apoio de um doador anônimo e da Dana Indústrias.

O prazo para fazer as inscrições termina no dia 18 de setembro, e no dia 28 ocorrerá o período de entrevista dos candidatos, sendo que os aprovados serão conhecidos no dia 11 de novembro deste ano. O objetivo do programa é apoiar aqueles alunos carentes para que eles mantenham o foco nos estudos. “Para o estudante ser elegível, ele tem que comprovar a renda familiar, demonstrar que o dinheiro vai realmente fazer a diferença”, salienta Prado.

O Fundo Centenário é um projeto que organizou um fundo patrimonial para apoiar a Escola de Engenharia da Ufrgs e visa captar doações. “O dinheiro é investido no mercado de capitais e com os juros e, somente com os juros, destas doações, a gente investe em projetos da Escola de Engenharia; então, é para projeto de pesquisa de professor, é para infraestrutura, para projeto de discente”, explica Prado. Ele lembra que o Fundo Centenário foi lançado em março de 2019

O lançamento do Programa de Bolsas de Permanência ocorreu em agosto do ano passado. Porém, a ideia do projeto surgiu em 2017 e o período de estruturação levou dois anos e, de acordo com Prado, a Escola de Engenharia foi muito receptiva com a iniciativa, dando carta verde para sua execução. Hoje, o fundo conta com 12 voluntários. “Estamos recebendo cada vez mais o apoio das empresas. A gente desenvolveu este projeto para impulsionar o fundo e também para obter um impacto de curto prazo”, detalha.

Ele acrescenta que o projeto é perpétuo e para isto foi criada uma série de organismos de governança. “Temos conselho de doadores, comitê de investimentos, conselho fiscal, diretoria estatutária, então, a gente tem uma série de mecanismos de governança para garantir a sucessão e a perpetuidade do projeto. As nossas contas foram auditadas no ano de 2019. Estamos há três anos tocando este projeto. Todos são da Engenharia, entre eles, têm voluntários formados e voluntários ainda na universidade."

O candidato a uma das bolsas pode fazer inscrição no link: rebrand.ly/FCBolsa2020 e para ver o edital, o link é: rebrand.ly/EditalBolsas2020.