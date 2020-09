Primeiro residencial em aço é construído em Porto Alegre

Porto Alegre ganhou seu primeiro residencial construído em aço. Idealizado pela empresa Trend Investimentos com apoio técnico do Grupo Gerdau, o Studio Trend fica no bairro Petrópolis (avenida Protásio Alves, 1607)

O empreendimento tem uma infraestrutura contemporânea, com 84 apartamentos de 30m² a 37m². Com área total de 5.820 m², o Studio Trend oferece um espaço para coworking para público externo, lavanderia comum, bicicletário, aplicativo de interação, serviço de concierge e cafeteria self service - que à noite vira um espaço multiuso.

De acordo com o CEO da Trend Investimentos, Rafael Severo, o edifício foi pensado para pessoas que buscam uma residência prática e próxima dos principais estabelecimentos que suprem necessidades do cotidiano.

"O Studio Trend atende um perfil específico do consumidor que tem uma agenda cheia em seu cotidiano e deseja morar em um lugar funcional e que atenda o que ele precisa no seu dia a dia", ressalta o executivo.

A construção em aço na capital gaúcha assegura mais confiabilidade no processo, com precisão maior e milimétrica, além da redução de manutenção do condomínio. Outro benefício é a sustentabilidade, com a redução de CO2 e menor consumo de água.