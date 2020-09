Tesouro do Estado quita 48% da folha de agosto nesta quinta-feira

Uma nova parcela no valor de R$ 1,3 mil foi depositada pelo Tesouro do Estado nesta quinta-feira (10) para os servidores que recebem acima de R$ 1,5 mil líquidos. Com o novo pagamento, referente a agosto, a folha do Poder Executivo é quitada para quem recebe líquido até R$ 2,2 mil, o que representa 48% dos vínculos.

A quitação total da folha de agosto está prevista para esta sexta-feira (11). Nesse dia, é esperado que o Rio Grande do Sul receba a quarta parcela dos recursos federais oriundos da Lei Complementar 173/2020, de suporte aos estados nos meses mais agudos da pandemia.

O pagamento total da folha em 11 dias é comemorado pela Secretaria da Fazenda gaúcha. Ele reflete a evolução de indicadores de retomada da atividade econômica. De acordo com o último boletim da Receita Estadual, as análises indicam variação positiva nas vendas da indústria, do atacado e do varejo pela segunda quinzena consecutiva em comparação a períodos equivalentes de 2019.