Projeto de lei do código de energia deve sair ainda neste ano

O Código Brasileiro de Energia, que hoje se encontra em uma etapa de recebimento de sugestões, deve ser transformado em projeto de lei (PL) antes do final de 2020, conforme prevê o presidente da comissão especial que debate o tema, deputado federal Lucas Redecker (PSDB/RS). O relator da matéria, o parlamentar Lafayette de Andrada (Republicanos/MG), já apresentou o seu pré-relatório e os interessados que quiserem opinar sobre o assunto terão até o dia 9 de outubro para isso.

Mesmo que a formatação do PL saia ainda neste ano, Redecker ressalta que a sua votação acontecerá mais adiante. O deputado frisa que o setor de energia é altamente regulado e a meta do código é conseguir diminuir a sobreposição de legislações existentes, assim como modernizar as regras do segmento. Apesar de elogiar a iniciativa, o presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), Reginaldo Medeiros, faz algumas ressalvas quanto à maneira que a proposta está sendo desenvolvida.

Para o dirigente, o código deve ser uma compilação de leis setoriais. Medeiros reforça que a regulamentação do mercado elétrico é complexa e inibe a atração de investidores. "Colocar isso tudo de uma forma ordenada é fundamental", enfatiza. No entanto, o presidente da Abraceel adverte que o novo código começou a abranger questões que já estão tramitando no Congresso Nacional, como o Projeto de Lei do Senado (PLS) 232 de 2016, que trata do modelo comercial do setor elétrico, a portabilidade da conta de luz e as concessões de geração de energia elétrica.

Medeiros alerta que, ao acrescentar muitos tópicos no texto, a apreciação da matéria ficará mais difícil no Congresso Nacional. Redecker admite que atualmente o escopo do código é abrangente, pois está absorvendo diversas sugestões, entretanto adianta que a tendência é que o texto final que será apresentado fique mais enxuto. "Precisamos fazer um código que possa tramitar e ser aprovado, se for muito polêmico, com certeza não vai andar", afirma o deputado.

