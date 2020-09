Governo do Estado cancela divulgação do PIB gaúcho marcada para hoje

Previsto para ser divulgado na manhã desta quarta-feira (9), a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul pelo governo do Estado foi cancelada em cima da hora.

Os dados certamente trariam uma queda significativa neste primeiro semestre, e muito acima da retração nacional, devido à estiagem que castigou lavouras, pomares e até mesmo a pecuária gaúcha. De acordo com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), que elabora os dados, o adiamento se deve a necessidade de revisão em dados quantificados incorretamente.

É fato, porém, que o Rio Grande do Sul teve sua economia e o agronegócio mais duramente afetados neste ano. O agronegócio brasileiro, por exemplo, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, realizados em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), teve avanço de 4,62% de janeiro a maio. Um indicador que dificilmente será alcançado no Estado.