Feira de negócios e show serão primeiros testes de eventos em Porto Alegre

primeiros eventos-teste em Porto Alegre retorno de eventos começou em agosto Uma feira de negócios e um show vão ser ospara verificar as condições de retomada do setor, após seis meses de pandemia do novo coronavírus. O perfil dos dois eventos, que já estavam em linha na semana passada, foi detalhado nesta terça-feira (8) pela prefeitura da Capital. A discussão dono governo estadual.

As simulações foram autorizadas e preveem os treinamentos de profissionais. Na sexta-feira (11), a atividade de uma feira com palestra começa às 13h no Centro de Eventos da Fiergs, com seis expositores. Só poderão participar 180 pessoas, divididas em grupos e 500 vagas on-line para associados das entidades promotoras.

No domingo (13), o show-teste começa às 18h, no Auditório Araújo Vianna, com o cantor Serginho Moah e até 400 convidados, autoridades e imprensa.

Exigências para os dois eventos são distanciamento entre o público, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) por todos os participantes, incluindo público, medição de temperatura e disponibilização de totens de álcool em gel.

As equipes da prefeitura acompanharão a montagem e realização para verificar o cumprimento das regras estabelecidas.