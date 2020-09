Agergs homologa reajuste tarifário do transporte intermunicipal da Serra em 4,14%

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A partir de 1 de outubro a tarifa de transporte intermunicipal de passageiros da Região Metropolitana da Serra Gaúcha será reajustada em 4,1%. A decisão foi homologada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegada do Rio Grande do Sul (Agergs) nesta terça-feira (8), durante sessão pública.

Segundo a Agergs, o índice de reajuste tarifário deveria ser implementado em 1 de junho, mas foi adiado em função da pandemia e da consequente retração econômica. Inicialmente, a postergação teria prazo de 90 dias, até 1 de setembro, mas para evitar a ocorrência de um impacto negativo na retomada da procura e oferta do serviço foi deliberado o novo reajuste para o mês seguinte.

Também ficou acertado que as empresas operadoras, dentro de suas possibilidades, e em conjunto com a Metroplan, implementariam tabelas tarifárias promocionais com descontos aos usuários, a partir de outubro.

Segundo a Agergs, o acerto demonstra que a sensibilidade é fundamental para a qualificação, estabilidade, continuidade e sustentabilidade dos serviços públicos regulados, principalmente neste momento de pandemia.

De acordo com o Conselho Superior do órgão regulador, o reajuste ficou em 3,1053%, acrescentando o percentual de 1,0351% a título de defasagem temporal de junho a setembro, totalizando 4,1404%.