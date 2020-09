Sindha critica excessos na fiscalização de bares e restaurantes em Porto Alegre

“O setor está cumprindo rigorosamente seus protocolos. E isso desde o princípio. Estamos acompanhando proprietários totalmente engajados em proporcionar ambientes seguros para clientes e funcionários, e nos preocupa que a fiscalização da Prefeitura seja totalmente desproporcional. É incoerente notificar restaurantes em cumprimento com as regras e ainda fazer isso com claro abuso de poder”, alerta o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky.

“A fiscalização precisa existir para que tenhamos um cenário seguro no cumprimento dos protocolos e, consequentemente, sem retrocessos na liberação, mas não podemos admitir excessos nesse caminho quando somos os primeiros a seguirmos todos os processos. Não tem como justificar uma ação nessa intensidade”, completa.