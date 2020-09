Zaffari tem licença prévia para erguer empreendimentos na antiga Gaúcha Cross

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Jornal do Comércio perguntam incansavelmente nos últimos dias sobre os empreendimentos do Zaffari na área da antiga Gaúcha Cross, na zona leste de Porto Alegre. O interesse aumentou depois da notícia de novos Bourbon Shopping Leitores doperguntam incansavelmente nos últimos dias sobre os empreendimentos do Zaffari na área da antiga Gaúcha Cross, na zona leste de Porto Alegre. O interesse aumentou depois daem outras regiões da Capital. O JC buscou informação com o grupo e a área de licenciamentos da prefeitura e descreve a seguir. A leitora Edilene de Fátima Appelt resume a expectativa da vizinhança:

"Absurdo é a demora para aprovação e construção do Zaffari da Protásio Alves. Existe uma demanda gigante e estamos esquecidos. Cresce o número de condomínios e onde está o Zaffari?", postou, na área de comentários da reportagem que trata do novos Bourbon Shopping para 2021 e supermercados em imóveis que foram da bandeira Nacional, ex-Walmart, agora grupo BIG.

Outro detalhe: a placa com o esquilo, marca registrada do grupo varejista e de incorporação imobiliária, virou estandarte para atiçar ainda mais o imaginário dos moradores que cruzam pela frente.

VÍDEO: Como está a área dos futuros empreendimentos do Zaffari

Voltando aos planos do Zaffari para a antiga Gaúcha Cross, que compreende mais de um terreno, entre os número 7.212e 7.472, que se estende até a esquina com a avenida Ary Tarragô. A região faz divisa com Viamão.

Na área de licenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smans), há diferentes datas de tramitação. Confira:

2015: Primeira licença prévia para um loteamento no número 7.212

2018: Nova licença prévia para o loteamento residencial Jardim Itália no número 7.212

2019: Licença prévia para shopping e centro comercial no número 7.472, ao lado do residencial

Segundo a prefeitura, o empreendimento do número 7.472 tem shopping e mais quatro torres comerciais, que totalizariam 200 mil metros quadros construídos.

Após obter a licença prévia que envolve aprovação de projetos iniciais como o arquitetônico, o empreendedor precisa apresentar mais estudos e projetos executivos, com detalhamento do que será executado, para conseguir a licença de instalação, que autoriza o começo das obras de construção efetivamente.

Depois disso, com as obras concluídas, a empresa solicita a licença de operação, que é a abertura das áreas para o público. Mas todos estes movimentos - obtenção de licena para instalação e depois operação - dependem sempre do empreendedor.

A leitora Elza Oliveira Dos Santos endossa o apelo na região: "Realmente, a Rede Zaffari é muito esperada. Naquela região, há muitos condomínios novos e não há uma rede de super da qualidade do Zaffari nas proximidades. Aliás, acho que o mais próximo exige deslocamento até o Bourbon Iguatemi. Os moradores também se obrigam a utilizar o Carrefour da Bento Gonçalves. Acelere este projeto Zaffari. Estamos ansiosos por ele."

Terreno conserva antigas instalações de revenda e ainda recebe 'moradores' ocasionais. Foto: Joyce Rocha/JC

Enquanto não há definição, o JC constatou que a cerca da área frontal do terreno, na avenida Protásio Alves, foi contorcida e por ali entram pessoas que acabam fazendo do local 'moradia ocasional'. Prédios da antiga revenda permanecem, mas apresentam avançada deterioração.

O Zaffari vem se manifestando sobre seus empreendimentos por nota. O grupo, que é a maior rede de supermercados e detentor do maior elenco de shopping centers em Porto Alegre, costuma detalhar seus planos quando já está com tudo definido ou até mesmo na inauguração.

Sobre o futuro dos projetos na antiga área da Gaúcha Cross, a empresa responde ao questionamento da reportagem de forma muito curta e direta:

"No momento, o projeto está em fase de desenvolvimento e de aprovação junto ao município. O detalhamento deste empreendimento será oportunamente apresentados, após a conclusão dos estudos e aprovações."

Vale citar a diferença nas respostas. Quando se trata dos novos supermercados como os das avenidas Wenceslau Escobar e Lucas de Oliveira estão com uma observação de "projetos prioritários".

Outros projetos e empreendimentos do Zaffari em execução

Lucas de Oliveira Wenceslau Escobar. Dois novos supermercados da marca vão em breve povoar o dia a dia dos porto-alegrenses. São duas operações que ocuparão antigos pontos do Nacional em Porto Alegre - nas avenidas

foi comprado pela rede em 2017 foram assumidos em 2018 O imóvel da Wenceslau, e os da Lucas e da Panamericana, depois que as unidades, que eram da Walmart, foram fechadas.