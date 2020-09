Agentes da prefeitura de Porto Alegre fiscalizam bares e restaurantes da Cidade Baixa

As equipes da prefeitura da capital gaúcha fiscalizaram bares e restaurantes dos bairros Cidade Baixa e Moinhos de Vento na noite dessa sexta-feira, (4). O objetivo foi garantir o cumprimento do Decreto 20.711, que autoriza o funcionamento do segmento das 11h às 22h de segunda-feira a sábado, bem como de outros dispositivos que regram as atividades do setor.

Segundo os agentes, a maior parte dos estabelecimentos na Cidade Baixa estava fechada no momento da ação. Ao todo, dez foram vistoriados. Destes, três foram autuados por descumprimento das regras: ausência de distanciamento entre mesas, presença de mais de quatro clientes nas mesas, por receber clientes após as 22h, falta de kit de higiene nos sanitários e aglomeração externa.

As equipes também circularam pelo bairro Moinhos de Vento, onde nenhuma infração foi registrada. Participaram da operação fiscais da Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da Guarda Municipal.