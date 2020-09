Sulgás promove reunião virtual para interessados em fornecer biometano

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) promove, na próxima terça-feira (8), uma reunião virtual de esclarecimentos para os agentes interessados em participar da Chamada Pública do Biometano. O evento se realiza das 14h às 15h30, pelo aplicativo Teams. O link será enviado para todos os interessados que enviarem a confirmação, para o email chamadapublicagn@sulgas.rs.gov.br, até às 12h do dia do evento.

O edital, lançado em 14 de agosto de 2020, tem como objetivo realizar um processo de contratação menos complexo e mais ágil, visando ter o biometano como uma opção de suprimento para o Estado, já a partir de 2021/2022. Os interessados deverão apresentar suas propostas até 14 de setembro de 2020, de acordo com as regras estabelecidas no edital disponível em www.sulgas.rs.gov.br.

O biometano é um combustível alternativo, 100% renovável, produzido a partir da purificação do biogás gerado na transformação de resíduos orgânicos oriundos da atividade agrossilvopastoril, industrial e comercial, ou dos aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto. Para ser comercializado com as mesmas aplicações do gás natural, ele precisa atingir as especificações determinadas em normas da ANP.

Principais informações sobre a Chamada Pública:

Objeto: Apresentação de propostas de suprimento de biometano produzido no Rio Grande do Sul e originário de produtos e resíduos orgânicos agrossilvopastoris e comerciais, segundo necessidades de suprimento e condições previstas no Termo de Referência.

Etapa 1 - Recebimento de propostas: 14/08/2020 até 14/09/2020. As propostas devem ser enviadas para o e-mail chamadapublicagn@sulgas.rs.gov.br.

Etapa 2 – Negociação: As propostas selecionadas serão objeto de negociação de contratos de suprimento.

Volume mínimo: 3 mil metros cúbicos ao dia.

Início de fornecimento: 2021/2022.

Mais informações: com a Comissão Especial de Suprimento, correio eletrônico: chamadapublicagn@sulgas.rs.gov.br