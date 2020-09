Justiça determina medidas de prevenção em frigorífico de Montenegro

A Justiça do Trabalho determinou nessa sexta-feira (4) que o frigorífico JBS localizado em Montenegro, no Vale do Caí, cumpra medidas para evitar o contágio de coronavírus entre os trabalhadores da unidade. A empresa está sujeita a multa diária de R$ 50 mil por obrigação não atendida.

Dentre as medidas, a liminar determina a reorganização do fluxo dos trabalhadores para evitar aglomerações e distanciamento mínimo de dois metros entre os empregados. Também pede afastamento imediato de trabalhadores sintomáticos até a realização de exames. Foi negada, no entanto, a solicitação do Ministério Público do Trabalho para afastamento e testagem em todos os demais trabalhadores da empresa.

A decisão liminar foi assinada pela juíza Lina Gorczevski, titular da Vara do Trabalho de Montenegro, que acatou parte dos pedidos apresentados pelo MPT em ação civil pública. Em caso de aplicação de multa, o valor deverá ser revertido a entidades ou projetos sociais da região para o combate à pandemia.