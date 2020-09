Braskem avança em pesquisas sobre reciclagem

A Braskem avança mais um pouco no aprimoramento da tecnologia de reciclagem química de plásticos pós-consumo. A companhia assinou um acordo de cooperação com o Laboratório de Engenharia de Polímeros da Coppe/UFRJ, Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos e Fibras e com a Fábrica Carioca de Catalisadores.

O contrato foi obtido após a Braskem participar de um processo seletivo aberto pelo Senai, por meio de edital público. Os investimentos nesta etapa da pesquisa estão estimados em R$ 2,7 milhões, entre recursos financeiros e humanos das instituições e empresas envolvidas. Desde 2018, a Braskem vem ampliando o foco para aumentar a eficiência da tecnologia de pirólise, processo capaz de quebrar as moléculas da resina plástica por meio do calor, transformando-a novamente em matéria-prima que pode ser reinserida na cadeia produtiva do plástico. O objetivo do projeto é desenvolver catalisadores para melhorar a qualidade dos produtos gerados no processo de reciclagem química do plástico.

"Identificamos a necessidade de desenvolver novos catalisadores. Agora que contamos com um corpo de pesquisa ainda mais completo e acesso à tecnologia adequada, será possível ganhar agilidade para avançar no desenvolvimento de uma solução de reciclagem química viável técnica e economicamente", relata o responsável pela área de Tecnologia de Processos da Braskem, Gus Hutras.