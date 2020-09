Ícone da noite porto-alegrense, Bar Van Gogh é colocado à venda

Ao que tudo indica, no novo normal a boemia porto-alegrense não terá a famosa sopa de capeletti servida de madrugada para espantar o risco de ressaca. O tradicional Bar Vang Gogh, na esquina da Avenida João Pessoa com a Rua da República, na Cidade Baixa, parece não ter resistido à pandemia do novo coronavírus. Quem passa pela frente agora não vê mais as mesas na calçada, mas tapumes e placas anunciando a disposição em vender ou alugar o local.

Durante 66 anos, o bar resistiu. Em seu auge, durante os anos 1980 e 1990, acomodou grandes nomes da música popular brasileira em suas mesas - de Lupicínio Rodrigues, Jamelão a Caetano Veloso.

do melhor amanhecer . A partir do final dos anos 1990, viu o comportamento do público mudar e se adaptou. Passou a receber principalmente aqueles que não queriam que a noite acabasse e seguiam em busca de mais uma "saideira". As madrugadas sempre traziam novos frequentadores e velhos conhecidos em busca do melhor fim de noite da cidade - aliás,

entrevista ao Jornal do Comércio em 2013 O dono, Cláudio Piovesani, já pensava em abrir mão do negócio há algum tempo. Emadmitiu: "Só de pensar dói o coração, mas amadurecemos a ideia há dois anos", mas completou que já andava cansado da noite. O Bar Van Gogh teve sua trajetória contada no especial Histórias do Comércio e dos Serviços.

A reportagem ainda não conseguiu contato com o proprietário do estabelecimento.