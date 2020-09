Transporte intermunicipal da região metropolitana terá reajuste de 2,6%

Após a suspensão da aplicação do reajuste tarifário por 90 dias a partir de maio devido à pandemia, a Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) autorizou o reajuste de 2,664% na tarifa do transporte intermunicipal de passageiros na Região Metropolitana de Porto Alegre. Aprovado em sessão pública realizada na segunda-feira (1), o aumento nos preços só poderá começar a valer em 1 de outubro.

O aumento foi decidido pelo conselho superior da associação com unanimidade de votos. O valor de reajuste do transporte intermunicipal da RMPA ficou fixado em 1,9980%, acrescentando o percentual de 0,660% "a título de defasagem temporal do período para os próximos oito meses", levando o reajuste tarifário para 2,6640%.

Na mesma sessão pública, o conselho homologou o reajuste tarifário do transporte intermunicipal de Aglomeração Urbana do Litoral Norte (Aulinor). Com a metodologia aplicada, o índice apurado seria de 5,4594% sobre a tarifa, acrescido da defasagem temporal de 1,8198%.

Assim, o valor pago a mais na tarifa por quem viaja ao litoral norte gaúcho será de 7,2792% em relação ao início deste ano. O reajuste também entra em vigor a partir de 1 de outubro.

O adiamento na data de reajuste ocorreu devido ao novo coronavírus. "Desde abril, o Conselho Superior da AGERGS vem reiteradamente manifestando sua preocupação quanto à situação econômica enfrentada por grande parte dos usuários e dos operadores dos sistemas regulados. Isto levou a Agergs a realizar reuniões com os setores regulados, com os poderes concedentes e com secretarias de Estado, quando apresentou a proposta de postergação, pelo prazo de 90 dias, dos reajustes tarifários que seriam implantados nos meses de maio, junho e julho, a exemplo do que já vinha sendo feito em outros serviços regulados do País", afirma a Agergs, em nota.