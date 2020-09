Nova lei do gás pode elevar a oferta do combustível

A recente aprovação da nova lei do gás (PL 6407/13) na Câmara dos Deputados é vista por agentes do setor como uma ferramenta que incentivará investimentos nessa área. Particularmente para o Rio Grande do Sul, a medida é percebida como um mecanismo que pode ajudar a resolver um problema histórico: a escassez de oferta de gás natural. A capacidade atual de fornecimento aos gaúchos é de cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos diários do combustível de forma contínua, através do gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), e já está praticamente toda ocupada.

As novas regras, que agora serão submetidas à apreciação do Senado, deverão levar a uma maior participação de agentes privados no segmento, elevando a competição e diminuindo a concentração nas mãos da Petrobras. Uma mudança prevista diz respeito à construção de gasodutos, que não precisará mais ser submetida à concessão (processo mais burocrático, que envolve concorrência) e poderá ser feita através de simples autorização por parte da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os gasodutos e outros bens também não reverterão à União, ou seja, não serão propriedade federal.

O deputado Laercio Oliveira (PP-SE), relator do projeto 6.407/13, afirma que a expectativa, segundo a indústria, é gerar em torno de R$ 60 bilhões de investimentos nos próximos anos. O secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Artur Lemos Júnior, destaca que a lei passa a permitir que geradores de energia elétrica possam ser donos de distribuidoras de gás. " Lembrando, nós estamos alienando a parte de geração da CEEE (a distribuição também será leiloada, mas separadamente) e a Sulgás e uma lei como essa é importante para maximizar a venda dessas companhias", argumenta o dirigente.

Para o coordenador do Grupo Temático de Energia e Telecomunicações da Fiergs, Edilson Deitos, a aprovação da lei do gás na Câmara dos Deputados é algo positivo. Ele está otimista que o trâmite no Senado não enfrentará maiores dificuldades. Entre os projetos que podem ser desencadeados no Estado para melhorar as condições de atendimento de gás natural, Deitos cita a ampliação do Gasbol, implantação de um terminal de gás natural liquefeito (GNL), construção do gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre e a gaseificação do carvão mineral.

De acordo com o advogado especialista na área de energia da MBZ Advogados, Frederico Boschin, existem semelhanças nesse momento vivido pelo gás natural com o que aconteceu com o setor elétrico há cerca de 20 anos, quando houve uma clara separação e definição das atribuições dos segmentos de geração, transmissão e distribuição. Essa situação, lembra Boschin, trouxe mais participação de agentes privados, que teve como consequência um maior volume de investimentos nessa área.

Sulgás espera adquirir insumo a preços mais baixos