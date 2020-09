Marchezan autoriza reabertura de restaurantes e comércio aos sábados em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Prefeitura de Porto Alegre vai publicar um decreto flexibilizando o funcionamento do comércio e serviços em Porto Alegre. O anúncio foi feito pelo prefeito Nelson Marchezan Junior (PSDB) em reunião virtual com lideranças do setor empresarial da Capital. O decreto permitindo o funcionamento das atividades será publicado hoje (1), valendo a partir de amanhã (2). “Mas não precisa ter correria”, disse o prefeito, falando que “as pessoas não são obrigadas a começar amanhã”

Shopping centers vão poder operar das 12h às 20h e de segunda-feira a sábado. Restaurantes, bares e lanchonetes estão autorizados a funcionar das 11h às 22h. Em relação ao funcionamento de igrejas, se alterou a proporção de público de 50% para 30%, mas se aumentou o limite para 200 pessoas.

Marchezan também terá uma reunião com o Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus (CTECOV) para finalizar os protocolos relacionados à área da educação para encaminhar para debate com o setor até sexta-feira, para que o retorno futuro das aulas ocorra com segurança e “sem exageros”.

De acordo com o prefeito, essas medidas não são um “favor a ninguém”, e caso haja um crescimento dos números nas próximas semanas pode ser necessário retroceder. “Talvez eu não esteja por muito tempo, mas vai ter alguém nessa cadeira que vai ter que tomar essas decisões”, disse Marchezan, referenciando o processo de impeachment que enfrenta na Câmara Municipal, temporariamente suspenso pela Justiça. “A gente espera que só avance, que não tenha nenhum retrocesso e tenha segurança para retomar a atividade das áreas de ensino e eventos, e daqui 3 meses ter a segurança de uma retomada mais definitiva”, disse.

Até o momento, Porto Alegre teve 711 óbitos, 24.273 casos confirmados e 9.301 em investigação. 40,3% das vagas de UTI em Porto Alegre são ocupadas por pacientes com Covid-19, totalizando 345 casos. A ocupação total das UTIs está em 87,62% da capacidade com 750 pacientes.