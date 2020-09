Pronampe: Liberação de novos recursos deve começar dia 3, diz BB, gestor do FGO

liberação de 'crédito extraordinário' Quando, afinal, vai começar a ser repassado o novo aporte de R$ 12 bilhões do Pronampe para micro e pequenas empresas? A linha é a mais importante para aplacar os danos da pandemia aos negócios. A Medida Provisória com apara o Fundo Garantidor de Operações (FGO) foi publicada.

O Banco do Brasil, que é o gestor do FGO, informou que as instituições bancárias habilitadas devem conseguir acessar os recursos nesta quinta-feira (3). Muitos empreendedores que não conseguiram até agora o financiamento com juros mais baixos e a garantia do FGO estão ansiosos para se candidatar aos contratos.

"A MP foi publicada e o Banco do Brasil, enquanto gestor do FGO Pronampe, aguarda a internalização dos recursos. A previsão de abertura do sistema é no próximo dia 3 (quinta-feira), mas depende da chegada dos recursos", disse, por nota, o BB. A prorrogação pela segunda vez do programa foi feira em 19 de agosto, portanto há quase 15 dias.

banco estadual terá à disposição R$ 730 milhões A contratação é feita em cada instituição. No Rio Grande do Sul, além de Caixa, BB e outros bancos privados nacionais, Banrisul e Sicredi vão atender a pedidos de MPEs. O, segundo informação do Ministério da Economia. A cifra é mais que o dobro do que o Banrisul repassou na fase um do programa, que chegou a R$ 354 milhões e 9 mil contratos.

Jornal do Comércio, é que o l imite de valor que pode ser contratado por empresa será mais estreito Outro detalhe importante, que foi antecipado pelo, é que o l. "Foi definido no regulamento do FGO Pronampe o limite de R$ 100 mil por cliente. Os demais parâmetros continuam os mesmos", esclareceu o BB, também por nota.

O Rio Grande do Sul foi o segundo no País em pedidos atendidos.

A projeção é de que o total de aportes possa chegar a R$ 14 bilhões, pois os bancos e outras instituições financeiras que atuam com empréstimos - no Rio Grande do Sul, o Badesul, que é uma agência de fomento, e o Sicredi, cooperativa de crédito -, têm de reforçar a ofertar com mais recursos próprios sem cobertura do FGO.

Na primeira rodada, foram injetados R$ 18,7 bilhões em empreendimentos pelo País, com saldo de R$ 15,9 bilhões do FGO. O Rio Grande do Sul repassou R$ 1,78 bilhão para 28,3 mil pedidos atendidos, segundo maior volume no País, que registrou 217,9 mil contratos.

Quem pode buscar o crédito (regras da primeira fase)

Microempresa com receita bruta em 2019 até R$ 360 mil

Pequena empresa com receita bruta em 2019 de mais de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões

Qual é o valor máximo que pode contratar

Na fase 2, o limite é mais estreito Cada CNPJ pode buscar até R$ 100 mil

Custo do dinheiro pedido

Taxa de juros máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) mais 1,25% sobre o valor concedido

Prazo para pagar o empréstimo

36 meses, com oito meses de carência para pagar a primeira parcela (a carência está includia no período total de quitação)

Garantias (são duas possibilidades)

Garantia pessoal: empresas com mais de um ano deve ser igual ao valor contratado mais encargos. Empresas com menos de um ano, a garantia pessoal pode chegar a 150%.

empresas com mais de um ano deve ser igual ao valor contratado mais encargos. Empresas com menos de um ano, a garantia pessoal pode chegar a 150%. Fundo Garantidor do Pronampe: criado pelo governo para cobrir risco do uso de recursos próprios dos bancos. Cobre até 100% do valor de cada empréstimo (limite global de 85% da carteira à qual a linha de crédito estiver vinculada no banco credenciado)

Uso do Fundo Garantidor

Recursos devem cobrir 80% do valor emprestado a microempresas e 20% para pequenas empresas (este detalhe gera preocupação, pois deixaria de fora muitos pleitos de pequenos empresário)

Prazo para fazer operações

Bancos podem fazer contratações até 19 de novembro de 2020, prazo que foi prorrogação

Fonte: Site do Banco do Brasil e informações apuradas pela reportagem