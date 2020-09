Fiergs quer abertura do comércio em Porto Alegre também aos sábados

Com a melhora da situação de Porto Alegre em relação ao controle da Covid-19 e odefinido na segunda-feira (7) pelo governo do Estado, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) vê como possível uma maior flexibilização para a liberação das atividades do comércio. A entidade propõe a ampliação de horários e de dias de funcionamento imediatamente, incluindo também os sábados, já a partir do dia 5.