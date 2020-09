Stone abre vagas de emprego em quatro cidades do Rio Grande do Sul

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

acessar o site , conferir os pré-requisitos e se inscrever. A empresa de tecnologia financeira Stone tem novas oportunidades de emprego abertas em Porto Alegre, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. As vagas são para os times comercial externo e de logística da fintech, que busca pessoas alinhadas à sua cultura e que queiram transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil. Para se candidatar, é só, conferir os pré-requisitos e se inscrever.

Não há data limite para realizar a inscrição. As vagas contam com salário fixo e variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

A contratação faz parte de um plano de expansão da companhia no mercado gaúcho. Para o presidente da Stone, Augusto Lins, o "Rio Grande do Sul é um polo estratégico". "Nosso modelo de atuação é diferenciado, pois sabemos que o Brasil vai muito além dos grandes centros. Somos movidos por empreendedores espalhados por todo o País. Precisamos reforçar ainda mais nossos times locais para atender com excelência nossosclientes da região", explica Lins.

Devido à pandemia, a Stone está conduzindo os processos seletivos com todas as etapas de forma online. O processo de contratação inclui testes e entrevistas por videoconferência e não haverá a etapa presencial para conhecer as instalações da empresa, nesse primeiro momento.

Um dos primeiros unicórnios brasileiros, a Stone abriu capital na bolsa eletrônica Nasdaq, em Nova Iorque, em outubro de 2018.