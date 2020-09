PIB brasileiro tem queda de 9,7% no 2º trimestre e confirma recessão técnica

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil sofreu um baque no segundo trimestre de 2020. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a queda foi de 9,7%, conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (1). O tombo representou, também, a entrada do País no período de recessão técnica, termo designado por economistas quando há dois trimestres seguidos de queda na economia.

Entre os segmentos, apenas o setor da Agropecuária (0,4%) teve resultado positivo em relação aos primeiros três meses do ano. Já Serviços (-9,7%) e Indústria (-12,3%) mostraram um declínio acentuado na comparação trimestral.

Mesmo período de 2019

Pegando o segundo trimestre de 2019 como comparação, o PIB brasileiro caiu 11,4% no mesmo período de 2020, sendo a maior da série histórica do IBGE, iniciada em 1996. Entre os setores, a Agropecuária cresceu 1,2%, enquanto a Indústria registrou decréscimo de 12,7%, a mais intensa da série histórico, segundo o instituto.

Indústria

Considerando a comparação com o trimestre imediatamente anterior, entre as atividades do meio, a queda mais expressiva na foi da Indústria de Transformação (-17,5%), seguida por Construção (-5,7%).

Serviços

Na mesma base de comparação acima, no setor de Serviços, o IBGE apontou resultados negativos para Outras atividades de serviços (-19,8%), Transporte, armazenagem e correio (-19,3%), Comércio (-13,0%), Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (-7,6%) e Informação e comunicação (-3,0%).

Em direção oposta, Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (0,8%) e Atividades imobiliárias (0,5%) tiveram acréscimo na comparação trimestral.