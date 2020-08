Pronampe fase 2 terá teto de R$ 100 mil por empresa que conseguir o dinheiro

liberação é aguardada há mais de duas semanas por candidatos aos recursos A segunda fase do Pronampe, cuja, terá limite mais restrito de repasse por empresa que conseguir o dinheiro. Segundo o Ministério da Economia, a regulamentação da nova oferta vai prever teto de R$ 100 mil. No regramento anterior, o limite era de 30% da receita bruta anual de 2019.

Pronampe alcança micro e pequenas empresas (MPEs) e é apontado como a linha mais importante em meio à crise sanitária, co, fechamento de negócios e demissões.

A largada da nova fase de repasses, esperada há duas semanas, desde a renovação da linha na Medida Provisória (MP) 944, mas que depende de outra MP que vai regrar o acesso, condicionada ainda à liberação do crédito extraordinário, segundo a pasta.

O Ministério informou, na semana passada, que a oferta dependia da publicação da "MP do Crédito Extraordinário". "Assim que o recurso chegar no FGO, os bancos começarão a liberar os empréstimos. A expectativa é de que isso ocorra nos próximos dias", disse, por nota, a pasta. A expectativa é que seja liberado esta semana.

reportagem do Jornal do Comércio mostrou o caso de Paranhos O dono de academia de ginástica com quase 30 anos de atuação em Porto Alegre Ricardo Paranhos diz que vai tentar de novo a busca do crédito. Ele tentou na primeira fase e não teve êxito. Aem julho, no período da volta de restrições de atividades econômicas na Capital.

"Mas vou tentar via Sicredi. O Banco do Brasil é muito complicado", lamenta o dono de academia. "Já deixei emu cadastro (na cooperativa) para verificação e futura aprovação", conta Paranhos, que tem planos de obter R$ 290 mil para dar conta de débitos e necessidade de capital de giro depois de seis meses de fecha e abre. Mas ele pode se frustrar com o limite que pode ser colocado na regulamentação.

Um dos diferenciais da linha frente a outras modalidades operadas por bancos é o juro mais baixo e garantia aportada pelo Tesouro Federal. O Fundo Garantidor de Operações (FGO) é o grande trunfo. A fase dois foi assegurada com a aprovação de mais R$ 12 milhões para o fundo.

A projeção é de que o total de aportes possa chegar a R$ 14 bilhões, pois os bancos e outras instituições financeiras que atuam com empréstimos - no Rio Grande do Sul, o Badesul, que é uma agência de fomento, e o Sicredi, cooperativa de crédito -, têm de reforçar a ofertar com mais recursos próprios sem cobertura do FGO.

Na primeira rodada, foram injetados R$ 18,7 bilhões em empreendimentos pelo País, com saldo de R$ 15,9 bilhões do FGO. O Rio Grande do Sul repassou R$ 1,78 bilhão para 28,3 mil pedidos atendidos, segundo maior volume no País, que registrou 217,9 mil contratos.

A equipe do Sebrae no Rio Grande do Sul está na expectativa, pois aumenta a angústia entre empreendedores que não conseguiram até agora acessar o dinheiro devido á grande demanda. Muitas instituições acabam priorizando clientes devido ao relacionamento.

"A notícia que temos (mas sem confirmação oficial dos bancos) é que a operação retorna amanha (terça-feira). Parece que hoje (esta segunda-feira) ai a aprovação operacional do FGO", comenta Augusto Martinenco, gerente interino de Inovação e Serviços Financeiros do Sebrae-RS.

Quem pode buscar o crédito (regras da primeira fase)

Microempresa com receita bruta em 2019 até R$ 360 mil

Pequena empresa com receita bruta em 2019 de mais de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões

Qual é o valor máximo que pode contratar

A MP a ser regulamentada para a fase 2 deve trazer limite mais estreito de valor que poderá ser acessado por CNPJ

Empresa com até um ano de atividade: limite de até 50% do capital social ou 30% do faturamento médio mensal

Custo do dinheiro pedido

Taxa de juros máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) mais 1,25% sobre o valor concedido

Prazo para pagar o empréstimo

36 meses, com oito meses de carência para pagar a primeira parcela (a carência está includia no período total de quitação)

Garantias (são duas possibilidades)

Garantia pessoal: empresas com mais de um ano deve ser igual ao valor contratado mais encargos. Empresas com menos de um ano, a garantia pessoal pode chegar a 150%.

empresas com mais de um ano deve ser igual ao valor contratado mais encargos. Empresas com menos de um ano, a garantia pessoal pode chegar a 150%. Fundo Garantidor do Pronampe: criado pelo governo para cobrir risco do uso de recursos próprios dos bancos. Cobre até 100% do valor de cada empréstimo (limite global de 85% da carteira à qual a linha de crédito estiver vinculada no banco credenciado)

Uso do Fundo Garantidor

Recursos devem cobrir 80% do valor emprestado a microempresas e 20% para pequenas empresas (este detalhe gera preocupação, pois deixaria de fora muitos pleitos de pequenos empresário)

Prazo para fazer operações

Bancos podem fazer contratações até 19 de novembro de 2020, prazo que foi prorrogação

Fonte: Site do Banco do Brasil e informações apuradas pela reportagem