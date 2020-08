Donos de carros antigos protestam contra fim de isenção do IPVA

Proprietários de carros antigos realizaram carreata neste domingo (30) no Rio Grande do Sul, em protesto contra o fim da isenção do IPVA para veículos idade entre 20 e 40 anos. A medida, proposta pelo governador Eduardo Leite como parte da reforma tributária do Estado. A medida deve representar incremento de R$ 740 milhões aos cofres públicos.

As carreatas foram realizadas pelo menos quatro cidades gaúchas: Porto Alegre, Caxias do Sul, Santo Ângelo e Capão da Canoa. Na capital gaúcha, cerca de 60 manifestantes realizaram uma concentração em frente ao posto Garoupa, na Assis Brasil, próximo ao trevo da Freeway, às 16h, e circularam até a frente do Palácio Piratini, no Centro Histórico. a carreata seguirá percurso em direção ao Centro Histórico e, depois, para a Orla do Guaíba.

“Sou contra o pagamento de IPVA dos antigos pois a maioria desses proprietários já comprou carro com mais idade por ser mais barato, e sabendo que não teria a taxa do imposto. Outros só utilizam um antigo para pequenos passeios de finais de semana, e já pagam o IPVA do carro do dia a dia, que é alto”, afirma Jailson Peixoto, um dos participantes do protesto.

As carreatas foram organizadas por entidades como a Associação dos Veículos Antigos de Santo Ângelo (Avant), a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), Auto Clássicos Porto Alegre, Tribos Unidas e Relíquias do Asfalto Car Club. Em julho, a Avant enviou ao gabinete do deputado estadual Capitão Macedo uma carta com manifestação de desacordo às medidas. A entidade pede pela isenção do IPVA aos veículos antigos, assim como a incidência de 0,5% do valor e a não majoração da alíquota para 3,5% para veículos novos com até 20 anos de fabricação. A FBVA, com o apoio de diversas outras entidades, também enviou um ofício ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, com as mesmas reivindicações.