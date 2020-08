Distribuidoras dão opções para pagar débitos

Com as dificuldades econômicas geradas pelo coronavírus, uma das preocupações das distribuidoras de energia foi quanto ao aumento da inadimplência dos seus consumidores. A apreensão dessas empresas cresceu ainda mais, pois, de 24 de março a 31 de julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) proibiu os cortes de luz por falta de pagamento. Apesar da suspensão do fornecimento ter novamente sido autorizada a partir de agosto (com algumas exceções, como para os clientes de baixa renda), as duas grandes concessionárias gaúchas, RGE e CEEE-D, estão tentando encontrar alternativas para as dívidas acumuladas durante a suspensão dos cortes serem quitadas como parcelamento, uso de cartão de crédito ou até mesmo aproveitamento dos recursos do Auxílio Emergencial proveniente do governo federal.

A RGE, que atende a 381 municípios gaúchos, resolveu disponibilizar condições de pagamento diferenciadas dentro dos seus canais digitais. Entre as opções apresentadas pela distribuidora estão o parcelamento por meio do cartão de crédito e boleto em até 12 vezes, pagamento da fatura mensal por meio de cartão de crédito e via Auxílio Emergencial. Usando o cartão do Auxílio Emergencial, é possível quitar as faturas correntes ou até mesmo débitos vencidos no valor de no máximo R$ 1,2 mil. Por funcionar apenas na opção débito, não é possível que os valores sejam parcelados.

Para solicitar uma segunda via de conta ou pedir religação do serviço, o cliente da RGE pode acessar o site www.rge-rs.com.br ou baixar o aplicativo CPFL Energia no smartphone ou tablet. A nova via das contas também pode ser solicitada por SMS, por meio do número que consta na fatura e os demais serviços podem ser realizados pelo Call Center. O acesso ao aplicativo "CPFL Energia" é de navegação gratuita, ou seja, sem gastar o pacote de dados do consumidor. A empresa realiza ainda o atendimento via WhatsApp, por meio do número (51) 3539-6791.

Sobre os cortes, a assessoria de imprensa da RGE informa que essa ação é efetuada somente após o envio do reaviso da medida e se não houver nenhuma providência por parte do cliente inadimplente. Depois do reaviso, o consumidor tem 15 dias de prazo para fazer o pagamento. Caso esteja com o fornecimento cortado, ao fazer a quitação, é recomendável que entre em contato com a RGE através dos canais de atendimento, pois ele pode, a seu critério, solicitar religação de emergência.

Já a área comercial da CEEE-D recorda que a Aneel permitiu o corte por inadimplência a partir de 1º de agosto, porém a suspensão está permitida para todas as faturas sem pagamento, mesmo as mais antigas, como por exemplo de janeiro ou fevereiro. Caso o cliente da estatal, que fornece energia para 72 cidades, venha a ter o fornecimento interrompido por inadimplência, ele precisa primeiramente regularizar as faturas vencidas. Feito isso, o consumidor pode solicitar a religação da energia através da agência virtual da companhia (www.ceee.com.br), na área do cliente. Outra opção é por SMS, o consumidor deve enviar para o número 27307 a palavra "religar" (para religação de urgência) ou "religarnormal" (para religação normal) juntamente com o número da unidade consumidora, que consta na fatura de energia ou pelo teleatendimento, no 0800 721 2333.

Quanto à multa e juros pelo pagamento em atraso, esses valores serão incluídos na fatura seguinte ao acerto do débito. A concessionária salienta que o consumidor pode usar as próprias contas antigas para efetuar o pagamento, não há necessidade de solicitar um novo documento. Caso o cliente não tenha as faturas, poderá acessar a segunda via também pela agência virtual e teleatendimento. Sobre as opções para o consumidor que não tenha condições de quitar à vista sua dívida e que tenha pelo menos duas contas vencidas, a CEEE-D pode ofertar o parcelamento. Basta o cliente entrar em contato pelo 0800-721-2333 (24 horas por dia) e solicitar o parcelamento. Em até um dia útil a distribuidora retorna a ligação para negociar os débitos. Caso o consumidor tenha condições, a área comercial da CEEE-D sugere que o ideal é quitar as faturas à vista, pois no caso de parcelamento, nos meses seguintes, o cliente terá a parcela e a conta do mês para pagar. A segunda via de todas as contas em aberto está disponível na agência virtual da concessionária.





Balanços das empresas demonstram impactos financeiros da medida