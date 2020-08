Inflação de Porto Alegre varia 0,33% na terceira semana de agosto, diz FGV

Em queda acentuada, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Porto Alegre variou 0,33% na terceira semana de agosto, a menor taxa das apurações realizadas no mês pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em relação à medição imediatamente anterior, houve uma queda de 0,11 ponto percentual (0,44%). No geral, a taxa do indicador também caiu, indo de 0,52% para 0,51%.