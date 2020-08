Banrisul espera liberação de recursos e projeta dobrar operações com Pronampe

Bancos esperam a liberação pelo Ministério da Economia e Banco do Brasil para poder acessar mais recursos e emprestar dentro do Pronampe, que terá mais R$ 12 bilhões do Tesouro Nacional para o Fundo Garantidor de Operações (FGO). O Banrisul informou que já solicitou ao administrador do FGO, que é o Banco do Brasil, novo limite para conceder o crédito.